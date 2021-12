Lady Rugani è il segreto di Daniele: l’indizio sul futuro

Daniele Rugani e l’indizio di Michela Persico sulla permanenza alla Juventus. Da una manifestazione… si capisce qualcosa di più sul futuro del centrale.

È difficile d’impatto prevedere il futuro di Daniele Rugani. Era stato praticamente un erede designato, in passato, della famosa BBC, quella formata da Bonucci, Barzagli, Chiellini e con in porta Gigi Buffon. Dopo l’ottimo campionato con l’Empoli nella stagione 2014-15, era sbarcato nel pianeta Juventus con Max Allegri che lo aveva subito catechizzato per bene.

Al tecnico livornese non piaceva il modo di giocare del centrale nella squadra toscana allora allenata di Maurizio Sarri, che faceva un pressing alto per anticipare in maniera pulita l’avversario. Allegri invece voleva un Rugani molto più “cattivo”, capace di interrompere l’azione anche qualche metro più indietro se questo voleva dire evitare un pericolo.

Ed in effetti il centrale bianconero per qualche anno è stato tenuto in alta considerazione, come prima scelta proprio a ridosso dei titolari. Dopo l’addio di Allegri, l’arrivo di Sarri…ma soprattutto quello di Mathias De Ligt, le gerarchie sono cambiate. Con Andrea Pirlo addirittura nemmeno ha visto il bianconero, mandato in prestito prima al Rennes (con Champions League inclusa) e poi al Cagliari.

Il futuro da decidere

Tornato, quindi, a Torino è diventato il quarto centrale della rosa. Che ha giocato relativamente poco sinora, l’ultima sua presenza è quella in Champions League contro il Malmoe. Dove tutta la difesa ha corso pochi pericoli, ha giocato in uno schieramento a tre con Bonucci e l’esordiente De Winter, prelevato dalla Juve under 23.

A fare il tipo per lui la compagna Michela Persico, innamorata del difensore, che ha reso padre qualche mese fa. Un amore indissolubile quello di Rugani con l’ex conduttrice di Sportitalia, che spesso si vede in televisione.

Ed è proprio un evento, svoltosi ieri sera, ad aver quasi posto l’attenzione sulla permanenza del centrale in bianconero. Michela Persico era ospite del “Golden Boy” ovvero la cerimonia organizzata da Tuttosport, che premia praticamente il miglior under21. L’equivalente del Pallone d’Oro, in pratica, ma in formato baby, che raccoglie sempre un sacco di successo.

A vincere l’edizione di quest’anno è stato Pedri, a dare ben più di una curiosità è stata la presenza di Michela Persico. Come madrina dell’evento organizzato da un giornale che da sempre segue le vicende della Juventus e che ha sede a Torino. E se due indizi fanno una prova, sicuramente il giornale non avrebbe invitato la compagna di un sicuro partente, anzi.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Le foto di Michela che fanno impazzire il web

Rugani dovrà quindi rimanere in bianconero… e cercare di ritagliarsi il suo spazio. Michela non avrà problemi a rimanere in città e fare il tifo per lui.