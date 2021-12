Ronaldo, avances social all’ex compagno Juve: “Sei carino”

RONALDO, APPREZZAMENTI SOCIAL AL SUO EX COMPAGNO JUVE – Ha lasciato la Juventus nelle fase finali del calciomercato estivo. Un addio controverso, per modalità e tempistiche, che è sembrato una vera e propria fuga da parte di Ronaldo, desideroso oltremodo di lasciare Torino per tornare a Manchester. Evidentemente però il campione portoghese ha mantenuto i rapporti con alcuni suoi ex compagni di avventura bianconera, come dimostra un simpatico “apprezzamento” che Cr7 ha lasciato sui social a un giocatore che conosce bene.

Mentre Ronaldo infatti tenta di trascinare lo United in Premier e in Champions, in casa Juventus Danilo è alle prese con un infortunio (patito nella trasferta di Roma contro la Lazio) che lo terrà fuori ancora qualche settimana. Nel frattempo l’ex Real Madrid e Manchester City si dedica alle letture, come testimoniato sui social, e Ronaldo ha preso la palla al balzo per un simpatico apprezzamento estetico al suo ex compagno. Tra i molti commenti infatti appare un “Tas bonito com barba“, tradotto in “sei carino con la barba”.

Juve: non solo Ronaldo, Danilo recupera e Allegri va in montagna

Un simpatico complimento dato anche dall’ottimo rapporto che intercorre tra i due. Oltre ai due anni alla Juventus, infatti, Ronaldo e Danilo hanno giocato insieme anche al Real Madrid. L’attaccante e il difensore, insomma, si conoscono bene.

In tutto ciò Max Allegri approfitta del giorno libero concesso per lunedì scorso andandosene non senza polemiche in montagna. Mentre a Nyon veniva effettuato il sorteggio di Champions il tecnico bianconero stava sciando, paparazzato da fotografi e media. Immediate le reazioni dei tifosi, che non hanno perdonato al toscano l’essersi concesso qualche ora di svago nonostante i risultati deludenti della sua Juve.