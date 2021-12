Arisa, sensualità e non solo: è tifosissima di un top club di Serie A

Dal palco al calcio, passando per un nuovo modo di mostrarsi sul web: Arisa è una bomba sexy, ed è tifosissima del club di Serie A.

C’è un filo conduttore che lega il mondo dello spettacolo al calcio. Attori, cantanti e musicisti, non nascondono la loro passione per i club di Serie A, e dai i social agli spalti degli stadi, commentano l’andamento della squadra del cuore. Il tifo coinvolge proprio tutti, e anche chi è sembrato distante dal mostrare il proprio legame per le società di Serie A, si è avvicinato al calcio grazie al successo dell’Italia.

La squadra di Mancini ha coinvolto proprio tutti. Non solo nel guardare i match della cavalcata azzurra e nella gioia dopo il successo con l’Inghilterra. Anche nei messaggi social per i protagonisti del successo, negli sfottò alla nazionale inglese, e nelle canzoni che ricorderanno l’Europeo, ancora oggi cantate dai tifosi. Fra queste c’è il pezzo che Arisa e gli Autogol hanno scritto per il gruppo di Mancini. Ed è servito ad avvicinare al calcio l’apprezzatissima cantante, che ha scoperto un mondo nuovo e una incredibile passione.

Arisa fra musica, ballo e una nuova passione: è tifosissima di un top club

É un momento d’oro per Arisa. Ha seguito da vicino il successo dell’Italia, riscuotendo commenti positivi dai tifosi. Ha lanciato il nuovo album “Ero Romantica”, ed ha dichiarato in più occasioni di volere fare tanti tipi di esperienze. Compresa quella per il ballo, che l’ha vista vincere a “Ballando con le Stelle”.

Arisa è molto amata, ma la sua nuova passione per il calcio ha svelato un lato di lei che in pochi conoscevano. Ha infatti dichiarato in passato che “L’Italia è un inno alla bellezza”, raccontando il suo amore per la nazionale azzurra. C’è però un club che fa battere il cuore alla bravissima cantante. Si tratta del Napoli. É la sua squadra preferita, e la segue con l’augurio che possa trionfare in campionato sperando che il suo grande e fortunato momento possa andare di pari passo con quello della squadra.