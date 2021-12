Icardi alla Juve non è più solo una fantasia

Icardi non rientra più nei piani del Psg che vorrebbe liberarlo a partire da gennaio. La Juventus valuta il clamoroso ritorno dell’argentino.

La dirigenza juventina è al lavoro per regalare ad Allegri un centravanti in grado di risolvere gli evidenti problemi in attacco. La partenza di Ronaldo, questa estate, ha privato la Juventus di un bomber da circa 30 gol a stagione sostituito, di fatto, da Kean e Morata. I due centravanti hanno riscontrato enormi difficoltà come dimostrano i numeri, 25 gol fatti di cui 5 dello spagnolo e soltanto due dell’attaccante azzurro. A tutto ciò, va considerato anche la forma altalenante di Dybala, spesso fuori dai giochi causa infortunio. Allegri ha ribadito che la rosa è completa e andrà avanti con questa fino a giugno ma, nonostante ciò, il club farà comunque un tentativo per portare un attaccante a Torino.

Icardi torna di moda

Torna a circolare prepotentemente, in ottica Juve, il nome di Icardi. L’avventura dell’argentino a Parigi sembra essere arrivata al capolinea e non è da escludere un clamoroso ritorno in serie A. La Vecchia Signora, considerate lo poche disponibilità economiche, avrebbe proposto ai parigini uno scambio. Arthur, sul piede di partenza come confermato dal suo agente Pastorello, potrebbe essere la chiave per arrivare al numero 9. Il brasiliano, qualora l’operazione dovesse andare in porto, finirebbe a Parigi a titolo temporaneo così come l’argentino.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI>>>Instagram, è boom calcio: uno scudetto pieno di like

La Juventus resta comunque vigile anche su altri fronti. I bianconeri monitorano attentamente la situazione Vlahovic e sondano il terreno in casa Manchester United per Martial e Cavani, entrambi in uscita.

Indizi social

Icardi continua a mandare, indirettamente, segnali social riguardo il proprio futuro. L’attaccante del Psg ha da poco pubblicato una foto che lo ritrae a petto nudo, appoggiato su una parete, e nella didascalia l’emblematica domanda: “Bianco e nero o colori ?”. Il post ha scatenato l’immaginazione dei tifosi juventini, desiderosi di rivederlo presto in serie A.