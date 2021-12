Dybala non si allena, ma c’è chi lo fa al posto suo

Dybala non prenderà parte alla trasferta di Bologna. L’argentino, fermo ai box, prosegue il percorso di recupero in dolce compagnia.

La Juventus è pronta ad affrontare la temibile trasferta contro il Bologna senza uno dei suoi giocatori chiave. Dybala, come annunciato da Allegri in conferenza stampa, non sarà convocato causa infortunio. Il tecnico bianconero ha spiegato che, a livello di risonanza magnetica, non è emerso niente ma c’è il rischio di una ricaduta. La Joya, inoltre, non si è ancora allenato con la squadra e resta da valutare la sua presenza in vista della partita con il Cagliari. La Juventus, dopo il pareggio di Venezia, non può più permettersi passi falsi per evitare di compromettere la lotta al quarto posto.

Dybala, un allenamento speciale

Il 2021 di Dybala potrebbe essere già terminato. L’intenzione di Allegri è quella di non rischiare l’argentino sia a Bologna che nella partita contro il Cagliari. Il numero 10, infatti, è stato costretto a lasciare il campo al dodicesimo minuto di gioco della sfida contro il Venezia per un problema muscolare alla coscia destra. L’infortunio non è nato da un contrasto di gioco, ma si è fermato da solo e ha chiesto immediatamente il cambio. Nel post partita, l’allenatore bianconero ha spiegato come Dybala fosse già stato sostituito contro il Malmoe a causa di un affaticamento.

Nel frattempo, non perde occasione per allenarsi la fidanzata dell’attaccante della Juventus, Oriana Sabatini. La modella argentina ha incantato tutti sui social, postando un video che riprende parte dell’allenamento.

Oriana, la gioia di Dybala

Oriana Sabatini è diventata ormai un punto fermo nella vita di Paulo Dybala. L’argentino, infatti, sembra aver trovato la sua anima gemella. La coppia, però, ha attraversato un periodo di difficoltà durante il quale circolavano voci di un presunto tradimento dell’attaccante della Juventus. Il giocatore sarebbe stato individuato in una nota discoteca di Buenos Aires con un’altra ragazza, scatenando innumerevoli polemiche. Il racconto non ha mai ricevuto riscontri ufficiali. La coppia si è mostrata più unita che mai, arrivando anche a festeggiare i 3 anni di fidanzamento con tanto di lettera romantica condivisa su Instagram.