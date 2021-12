Dybala e Douglas Costa si sfidano: con una palla, ma non da calcio

Dybala e Douglas Costa hanno postato un simpatico video in cui condividono un momento di relax: e parte la sfida con la palla.

Ci sono amicizie che vanno oltre il calcio. Che restano nonostante i cambi di casacca, i movimenti di mercato. Douglas Costa e Dybala sono stati compagni alla Juve. Hanno gioito insieme per le vittorie, creando un forte legame. I due non perdono occasione per incontrarsi, e ogni volta che accade, c’è sempre un video che testimonia l’unione del brasiliano e dell’argentino. E spesso è all’insegna del divertimento.

Leggi anche: Dybala non si allena, ma c’è chi lo fa al posto suo

Come l’ultimo, postato dai calciatori. I due hanno infatti dato vita ad una simpatica sfida con una palla. Non da calcio però, ma i numeri che fanno, ad altissima velocità, e gli scherzi al termine del duello, hanno fato divertire i tifosi bianconeri e i fan dei calciatori.

Dybala e Douglas costa: che sfida con la palla

Nel video si vedono Dybala e Douglas Costa seduti l’uno davanti all’altro. Il brasiliano sfila dalle mani una pallina. Parte così la sfida d’intuito, velocità e manualità. C’è da toccare la palla, e quando uno dei due la sottrae all’altro, bisogna cambiare il modo di sfiorare la sfera.

Leggi anche: United, Ronaldo spacca lo spogliatoio: la Juve pensa alla vendetta

Chi avrà vinto? Basta guardare il video postato dai calciatori, che racconta un momento di unione e relax. E che testimonia quanto il calcio possa legare fra loro i calciatori, pronti a condividere momenti insieme all’insegna della simpatia. Per una volta non ci sono supporti tecnologici. Basta poco per creare un attimo di divertimento, e i due lo dimostrano bene fra i commenti degli appassionati di calcio. Per la cronaca ad esultare è Dybala, che brucia Douglas Costa sulla velocità. E già questo non è proprio un compito semplice.