La rivelazione di Wanda accende la fantasia: “Sì, ho dato consigli alla moglie di Leo”

Wanda Nara e Antonela Roccuzzo, moglie di Leo Messi, si sono scambiate dei consigli: la rivelazione della signora Icardi accende le fantasie.

Cos’hanno in comune Wanda Nara, moglie di Maurito Icardi, e Antonela Roccuzzo, la splendida signora Messi? Apparentemente nulla. Forse solo la nazionalità. E invece, stando alle rivelazioni della procuratrice dell’ex Inter, le due sarebbero molto più vicine di quanto si possa credere. Anzi, sarebbero addirittura diventate negli ultimi mesi molto amiche!

Una confessione che sorprende i più e che arriva al termine di una settimana molto impegnativa per Wanda. La showgirl, superato il Wandagate splendidamente, con un ritorno pubblicitario clamoroso, ha da poco inaugurato il suo primo negozio di cosmetica in Argentina. E in questo periodo sta trascorrendo a casa le vacanze, in compagnia ovviamente della sua famiglia.

Un periodo di relax in cui non stanno mancando le interviste, perché in questo momento far parlare di sé è di fondamentale importanza per il futuro imprenditoriale di Wanda. E in una delle tante chiacchierate con la stampa, in particolare con Gente, è venuta a galla anche un’incredibile rivelazione su Antonela Roccuzzo, moglie del calciatore più forte al mondo. “Siamo in contatto da prima che arrivassero a Parigi“, ha spiegato Wanda, aggiungendo di averle dato anche qualche consiglio…

I consigli di Wanda Nara a Lady Messi

Wanda e Antonela si sono scambiate pareri in questi mesi, ma anche consigli. Di che tipo? Difficile dirlo, ma le fantasie dei fan non hanno faticato ad accendersi alle parole della procuratrice di Icardi. Visto il personaggio esuberante, pensare a qualcosa di molto intimo e focoso non è stato infatti difficile.

Tuttavia, è probabile che i consigli cui ha fatto riferimento Wanda riguardassero il suo trasferimento a Parigi. Chi infatti meglio di lei poteva presentare all’amica Antonela pregi e difetti della capitale francese? Spiega Nara: “Le ho passato alcuni numeri di telefono. Io sono arrivata prima a Parigi e ho l’agenda della città“.

La procuratrice e imprenditrice argentina ha quindi spiegato che lady Messi è una persona amorevole e una madre stupenda. Delle qualità che le rendono molto più vicine, ai suoi occhi, di quanto potrebbe sembrare. Entrambe fanno jogging e hanno tre figli maschi, oltre a un marito calciatore. Chi più di loro potrebbe stabilire un legame strettissimo? Insomma, al di là delle divergenze ‘social’, Wanda e Antonela sono molto simili. Per la gioia di Leo, che dei consigli della moglie di Icardi avrà certo beneficiato.