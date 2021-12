Non solo Vidal: i top player innamorati della Panda

Tutti pazzi per il Pandino: non solo Vidal, sono tanti i calciatori e i vip che amano follemente la Fiat Panda.

La Fiat Panda è più di una semplice auto: è un’icona per molti, anche per chi potrebbe permettersi ben altre vetture. Lo ha dimostrato, ultimo in ordine cronologico, Arturo Vidal. Il centrocampista cileno dell’Inter in questo 2021 ha aggiunto al suo parco auto da sogno proprio uno splendido e classicissimo ‘pandino’ verde, un modello davvero storico che abbiamo per anni visto tra le strade delle nostre città.

Non c’è supercar che tenga, non c’è spider che possa avere lo stesso fascino. Per Vidal la Panda è un’auto da sogno, forse anche più della Ferrari 488 Spider con cui lo abbiamo visto spesso sfrecciare. Sarà il fascino del vintage, sarà che gli evergreen non passano mai di moda, ma da quando ha acquistato la sua Panda, Vidal sembra più felice e sereno anche in campo.

Attenzione però a ritenere Vidal un caso unico. In realtà il cileno è in buonissima compagnia. Sono infatti tanti i calciatori che hanno una vera passione per la Panda. E alcuni di questi sono anche degli insospettabili.

Panda-mania: i calciatori che amano l’utilitaria

Un calciatore insospettabilente innamorato della Panda è un pilastro dell’Atletico Madrid: Yannick Carrasco. Nessuno lo avrebbe mai detto, ma l’esterno d’attacco più volte è stato visto a bordo della sua auto del cuore. Lo scorso anno addirittura convinse alcuni suoi compagni a presentarsi all’allenamento a bordo della sua auto.

Come in un film degli anni Ottanta il resto della squadra ha potuto così vedere uscire dalla Panda 4X4 il belga, il francese Thomas Lemar, lo spagnolo Mario Hermoso e Marcos Llorente, che ha anche girato un video della scena divertentissima, postandolo sui social.

Molto meno sorprendente è invece l’altro top player che ha mostrato una grande passione per la Panda nel corso della sua vita. Stiamo parlando di Roberto Baggio, che si è tenuto il suo pandino 4X4 dopo il ritiro per poterlo usare come fidato compagno di lavoro in campagna.

Ma quella per la storica utilitaria Fiat non è solo una passione da calciatore. Incredibilmente, anche una stella della musica internazionale l’adora: stiamo parlando di Ed Sheeran, che l’ha inserita addirittura nel video della sua Merry Christmas.