Dayane Mello, in intimo infiamma: Balotelli, Borriello e quel tifoso speciale

Dayane Mello incanta con una foto che lascia senza fiato: ama la moda e la tv, ma ha una passione speciale per il calcio.

Una super modella brasiliana, naturalizzata e amatissima dall’Italia. Dayane Mello non poteva che essere una grande appassionata di calcio. Lo ha mostrato in molte occasioni, ha flirtato e avuto storie serie e durature con grandi attaccanti, e intanto si gode un momento di grande fama. Il Grande Fratello Vip prima, in cui è stata assoluta protagonista.

Poi il reality La Fattoria in patria, dove è stata al centro di un brutto episodio di molestie incassate da un concorrente. Immagini poco gradevoli, da condannare, ma che hanno avuto anche un piccolo ma importantissimo risvolto positivo. Dall’Italia al Brasile, migliaia e migliaia di fan hanno mandato messaggi d’affetto alla modella, che incanta per la sua bellezza particolare e per la vitalità. Il suo ultimo scatto ha infatti raccolto tantissimi like, e a giudicare dalle immagini non poteva essere altrimenti.

Dayane Mello, quell’ “aiuto” dal top player

Dayane Mello al suo arrivo in Italia ha conquistato tutti. Non solo il pubblico della tv, ma anche i calciatori, da sempre molto affascinati dalle bellezze del piccolo schermo.. I tabloid in passato scrissero che Marco Borriello fu rapito dalle splendide forme della super modella. Fece scalpore anche il suo flirt con Mario Balotelli, chiacchieratissimo durante la passata edizione del GfVip.

Leggi anche: La rivelazione di Wanda accende la fantasia: “Sì, ho dato consigli alla moglie di Leo”

Non solo bomber italiani però. Anche in patria c’è chi ama la simpatia, l’eleganza e la bellezza di Dayane. Durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, il suo più grande sponsor fu Neymar, che dai social invitò i tifosi a votare per la connazionale. Dal calcio ai social, dalla tv italiana a quella estera, Dayane Mello piace proprio a tutti. E su Instagram ad attendere i suoi scatti sono 1,3 milioni i followers. Che hanno commentato con trasporto l’ultimo stupendo messaggio in lingerie.