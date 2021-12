Osimhen, quel messaggio che spaventa il Napoli: De Laurentiis trema

Osimhen torna a lavorare con una mascherina speciale, ma il suo messaggio social spaventa il Napoli: le parole del nigeriano.

Spalletti ha trovato una strada. Ha dato spazio a Mertens e Petagna, ha modificato qualcosa, ha cercato un modo per sopperire ad una pesante assenza. Quella di Viktor Osimhen, partito col botto in questa stagione ma poi fermato dal tremendo infortunio. Dopo diverse partite di stop e un delicato intervento, l’attaccante è tornato a lavorare con una speciale mascherina protettiva.

Potrebbe essere pronto a breve, sempre con le dovute precauzione, e il Napoli gongola. Dai social intanto Osimhen lancia messaggi. Un grande in bocca al lupo ai compagni, la felicità dopo aver raggiunto il gruppo per gli allenamenti. Poi una frase che rischia però di complicare i piani a Spalletti e De Laurentiis.

Napoli, Osimhen lancia un messaggio: “Ora sono pronto”

Il tempo stringe, e l’Inter corre. Ecco perché Spalletti dopo la sosta spera di riavere in campo Viktor Osimhen. Le alternative non mancano, ma l’attaccante spacca le difese, segna, favorisce gli inserimenti di una batteria di esterni e centrocampisti che sfruttano al meglio il lavoro del bomber. Lui non vede l’ora di tornare a giocare una partita ufficiale. Non solo al Napoli però.

Dai social ha chiarito un aspetto del suo futuro che potrebbe creare nuovi problemi a Luciano Spalletti. “Sono pronto – scrive – anche per rappresentare la Nigeria”. L’attaccante potrebbe quindi rispondere alla convocazione e dal 9 gennaio quindi dovrebbe volare in Africa per la Coppa, confermata nelle ultime ore. L’ultimo atto è previsto per il 9 febbraio, e la Nigeria ha grandi possibilità di arrivare fino alla fine. Sarebbe un altro mese abbondante di stop. Che per il Napoli potrebbe essere molto pesante. E intanto De Laurentiis riflette, trovando soluzioni per non correre rischi con uno dei suoi acquisti più azzeccati.