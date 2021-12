Momo Salah, tempo di follie: un futuro da superstar

Se Momo Salah andasse sul mercato, potrebbe rappresentare l’oggetto del desiderio di molte big europee e con il contratto in scadenza nel 2023, l’egiziano non chiude nessuna porta, anzi…

Essere tra i migliori al mondo vuol dire anche aprirsi a sfide che sembrano impossibili. Così, quella di Momo Salah al Liverpool potrebbe essere un’avventura destinata a finire a breve. Questo anche perché, malgrado con il club inglese gli obiettivi stagionali sono molti e ancora tutti in piedi, il talento egiziano potrebbe voler cambiare anche solo per il gusto di farlo.

L’egiziano è da sempre un amante del calcio a tutto tondo E non è un caso che le sue scelte si siano basate spesso, anche sul semplice appeal che le squadre esercitavano su di lui.

In Italia MOMO ha subito dimostrato il suo valore, mostrando a tutti di essere un campione con colpi strabilianti. Se ne accorsero in primis a Firenze, dove quel calciatore arrivato quasi senza pretese divenne ben presto un faraone sulla fascia. Il rimpianto è di non averlo riscattato per tanti motivi, mentre la Roma poi scoprì un calciatore straordinariamente efficace.

Un tuttofare sulla fascia, che rincorreva anche gli avversari con corse di novanta metri. Momo Salah era forse il vero e proprio erede di Bruno Conti, la sua cessione scatenò malumori. 40 milioni e via al Liverpool, mentre qualche settimana dopo la Roma ne spese 42 per Patrick Schick. Non proprio la stessa cosa.

Una Real tentazione

Al Liverpool, quindi, Momo Salah ha preso la definitiva consacrazione. Nel gegenpress di Jurgen Klopp è l’elemento che fa saltare spesso il banco alle difese avversarie, non c’è retroguardia che riesce a stargli dietro. Ed è la velocità sempre l’arma in più, anche quella di pensiero quando c’è da decidere in una frazione di secondo cosa fare del pallone.

La velocità tecnica e nella corsa dimostra la classe dell’egiziano, che probabilmente è altrettanto veloce proprio nel pensiero. Così per la sua situazione al Liverpool pensa a velocità raddoppiata tutti i possibili sviluppi, considerando che il suo contratto scade nel giugno 2023.

Dunque tra un anno e mezzo, mentre molti suoi colleghi in giro per l’Europa possono già guardarsi intorno e chiedere cifre astronomiche, vista la decorrenza al giugno futuro.

Ma proprio per questo, i tifosi del Liverpool non stanno tranquilli. C’è un Real Madrid che da tempo ha puntato l’esterno degli inglesi, l’idea è molto profonda. Perché gli spagnoli avendo un Kylian Mbappè da accogliere a braccia aperte, poi punterebbero denari e ambizioni anche per chiudere l’altra fascia.

Dove Momo Salah rimane l’obiettivo numero 1, da trattare intanto un po’ a gennaio, per sondare la situazione, e poi per affondare il colpo quest’estate. E ci sarà da divertirsi.