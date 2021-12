Mercato Juve: in dirittura d’arrivo un colpo dal Napoli

La Juventus si muove sul mercato italiano per programmare il futuro: nel mirino un grande nome legato a una rivale, il Napoli.

Può sorridere Max Allegri: il suo Natale sarà decisamente sereno. La Juventus, dopo un inizio di grandissima difficoltà, pur senza brillare sta iniziando a ingranare. Escluso il mezzo passo falso del Penzo con il Venezia, la squadra bianconera ultimamente ha saputo solo vincere in campionato e in Europa, con un risultato importante: ha risucchiato al Napoli di Spalletti ben 9 punti, arrivando allo scontro diretto del 6 gennaio a 5 lunghezze di distanza.

I risultati sul campo stanno arrivando, e la società ha scelto finalmente anche di programmare il futuro. Perché, se è vero che quest’anno lo Scudetto sembra andato e la Coppa Italia non può essere un obiettivo soddisfacente (così come la Champions appare ancora lontana), è altrettanto vero che le prossime annate dovranno garantire un rilancio alla Vecchia Signora.

Rilancio che passerà, inevitabilemente, anche dal calciomercato. La squadra bianconera sta pensando di rinforzarsi, e per farlo guarda anche in casa di una delle principali rivali: proprio il Napoli.

Juventus, scippo al Napoli: arriva Giuntoli

Sono tanti i calciatori azzurri che potrebbero far comodo anche alla causa della squadra di Allegri. Dal solito Koulibaly, che al momento non sembra ancora prossimo all’addio, a Di Lorenzo, un terzino che fa gola a tutti. Anche Fabian Ruiz potrebbe essere un ottimo rinforzo per la mediana, mentre in attacco il colpaccio sarebbe il capitano, Lorenzo Insigne.

Non dovrebbe però essere un calciatore a passare dall’ombra del Vesuvio a quello della Mole Antonelliana, bensì un direttore sportivo. Si fanno infatti sempre più insistenti le voci di un possibile passaggio di Cristiano Giuntoli alla Vecchia Signora per raccogliere l’eredità di Fabio Paratici, oggi raccolta in linea temporanea da Federico Cherubini.

Stando a quanto riferito dai principali portali specializzati in mercato, già da diverso tempo il club bianconero avrebbe intensificato i contatti con l’ex ds del Carpi, legato al Napoli dal 2015 e con un contratto fino al 2024, ma separato da De Laurentiis da alcune frizioni accadute negli ultimi mesi. Al momento non c’è nulla di certo o ufficiale, ma la sensazione è che il divorzio tra il direttore sportivo e il club partenopeo sia tutto meno che impossibile. E la Juventus gongola: l’uomo della ricostruzione potrebbe già essere in arrivo.