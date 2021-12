L’introvabile macchina di Maradona va all’asta

La prima storica auto di Diego Armando Maradona è andata all’asta: si tratta di un modello iconico di una famosa casa italiana.

Tutto quello che riguarda Diego Armando Maradona rimarrà per sempre. Non solo le sue magie sul terreno di gioco, ma anche i tantissimi oggetti e la memorabilia lasciata in eredità al mondo intero. Ad esempio, la sua primissima auto. Una vettura non proprio da sogno, ma dal grandissimo valore storico, che oggi è finita all’asta.

Prendiamo la macchina del tempo e torniamo indietro al 1982. Diego stava in quei giorni lasciando il Boca per approdare per la prima volta in Europa, direzione Barcellona. Per Natale in quell’anno gli venne recapitata un’automobile molto importante. Peraltro italiana, come fosse un segno del destino per il suo futuro. L’auto non era però una supercar, bensì una piccola e iconica berlina.

Si trattava di una Fiat 128, una vettura all’epoca piuttosto di moda, apprezzatissima dalla media borghesia italiana e anche del resto d’Europa, diventata oggi quasi introvabile. E forse anche questo è finita all’asta, seppur in una modalità piuttosto particolare.

L’auto Fiat 128 di Maradona finisce all’asta

Modello apprezzatissimo in Sudamerica, soprattutto in Argentina, all’epoca la 128 era un piccolo tesoro per chi veniva da Buenos Aires, e anche per questo l’allora 22enne Diego l’apprezzò non poco.

E l’apprezzano ancora oggi tutti i suoi tifosi, che potranno farla propria non nella realtà, ma in versione NFT, Non Fungible Token. L’auto è infatti in vendita all’interno di una blockchain in una versione innovativa, una rappresentazIone artistica digitale di altissimo livello, il cui valore non può far altro che aumentare. Attenzione però, questo non vuol dire che la vera vettura non finirà nelle mani del vincitore dell’asta. Anche la vera 128 è infatti compresa nell’acquisto.

Il modello è in vendita con il nome di El Primer Auto D10S. La data di chiusura dell’asta è il 15 febbraio 2022 e il prezzo base è di circa 355mila euro. Non proprio pochissimo per una vettura d’epoca, ma di certo una somma che un vero appassionato di Diego, se facoltoso, potrà permettersi di pagare. Anche in considerazione del fatto che, con il passar degli anni, il valore potrebbe anche aumentare ancora di più, facendo tornare la 128 una miniera d’oro per il suo proprietario.