Fuga dall’isola: Nandez sta trovando uno yatch sicuro

Nandez attende ormai l’Inter per uscire dall’incubo di Cagliari. L’uruguaiano sembra ai titoli di coda in rossoblù.

Prima o poi doveva accadere. Per Nahitan Nandez la cessione dal Cagliari è questione di giorni, il centrocampista sardo sembra ormai pronto per lasciare l’isola dopo tre stagioni.

L’uruguaiano è stato uno degli elementi portanti dei rossoblù, un calciatore di corsa e temperamento che in Serie A ha trovato subito gran spazio.

Effettivamente il Cagliari aveva investito buon denaro per accaparrarselo qualche stagione fa. Ben 17 milioni di euro quelli spesi dal Cagliari per uno degli acquisti più costosi di sempre, strapparlo al Boca Junior non fu un’impresa semplice. Proprio perché era seguito anche dalle altre big del nostro torneo, che volevano un calciatore polivalente in rosa.

Alla fine, l’abbinamento tra Cagliari e Nandez fu quello decisivo, l’uruguaiano come da tradizione sarda ha seguito il solco dei suoi connazionali con prestazioni di alto livello.

Da Fonseca a Herrera, passando per Francescoli e O’Neill, Nandez si è ritagliato un posto importantissimo tra i giocatori sudamericani che hanno ben figurato a Cagliari. E parliamo al passato perché l’addio sembra scontato, nonostante le parole del d.s. Capozucca di qualche tempo fa. Secondo il dirigente, Nandez non sarebbe partito in prestito, ma data la situazione attuale del Cagliari nulla è da escludere.

Da trovare la formula giusta

L’Inter ha puntato con decisione il classe 1995 del Cagliari. Sarebbe l’elemento ideale per le turnazioni di un centrocampo che spesso manca nell’uomo giusto da tamponare nel momento opportuno. Considerando il gioco di Simone Inzaghi, solamente Barella e Brozovic sono sicuri lì in mezzo, a sinistra invece il ballottaggio è tra Perisic e Dimarco. Proprio sull’altra fascia può esser collocato il sudamericano, che ha già giocato con profitto come esterno a destra da quinto di centrocampo oppure da quarto uomo.

Così come può essere adattato a terzino in soluzioni più estreme, e ovviamente può rimanere in mezzo per sposarsi alla perfezione con i due centrali già citati, di cui uno proprio cresciuto al Cagliari.

Ovviamente i buoni rapporti tra i due club non dovebbero precludere la trattativa, da trovare solo la formula giusta per poter accontentare tutte le parti.

La quotazione di 20 milioni appare consona, ma l’Inter vorrebbe inserire delle contropartite. Con un Cagliari impegnato in piena zona salvezza però è difficile sapere chi possa essere veramente l’elemento adatto per la rinascita dei sardi.

Soprattutto il Cagliari vorrà abbassare decisamente il monte ingaggi, scottato anche dall’esperienza Diego Godin rimasto sul “groppone” a livello di stipendi.

Si vedrà nei prossimi giorni come potrà decollare un affare che sembra ormai stabilito. Nandez magari non darà il salto decisivo al gruppo di Simone Inzaghi, ma sicuramente sarà un elemento già pronto per tutti i tipi di sfide.