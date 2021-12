“Acerbi uomo senza onore”, via a gennaio

Acerbi, dopo le recenti dichiarazioni, è finito al centro della bufera in casa Lazio. Il destino potrebbe essere lontano da Roma.

Ha fatto molto discutere l’esultanza polemica di Acerbi dopo il gol segnato contro il Genoa, nella vittoria per 3 a 1 dei biancocelesti. Il difensore, inoltre, non si è risparmiato anche nel post gara criticando la poca affluenza dei tifosi laziali allo stadio, durante le partite casalinghe. Il centrale azzurro ha deciso, poi, di scusarsi con la propria tifoseria tramite un video caricato su Instagram. Nonostante ciò, il rapporto tra il giocatore e i tifosi biancocelesti sembra essersi spezzato definitivamente. La mancata esultanza del settore laziale al gol di Acerbi contro il Venezia ne è la dimostrazione.

Acerbi via da Roma

Sembra ormai essere giunta al capolinea l’avventura di Acerbi con la maglia della Lazio. Il centrale non è più gradito nella capitale come dimostra il comunicato rilasciato dalla Curva Nord: “Acerbi uomo senza onore, via da Roma subito”. Il “Leone”, dopo 160 partite e un contratto fino al 2025, è pronto a lasciare la capitale già nel mercato di gennaio.

Sarri si vede quindi costretto a rinunciare a uno dei suoi uomini chiave, essenziale per la lotta al quarto posto. Il numero 33 sembra, però, destinato a rimanere in serie A. L’Inter sta prendendo in considerazione l’ipotesi di riportare il difensore azzurro sotto la corte di Inzaghi, che lo ha avuto nella sua difesa a tre come fedelissimo.

Occasione ghiotta

La rottura tra la tifoseria laziale ed Acerbi, con la conseguente richiesta di cessione, potrebbe rappresentare un vero affare per molte squadre di serie A. Oltre all’Inter, infatti, il Milan ha sondato il terreno per l’acquisto del centrale che andrebbe, di fatto, a rimpiazzare l’infortunato Kjear. Il Napoli, dopo la cessione di Manolas, potrebbe rivelarsi una potenziale concorrente per l’acquisto del difensore italiano.