Arek Milik, nostalgia d’Italia: il polacco punta la Serie A

Arek Milik e la Serie A hanno sempre un feeling particolare. Il bomber ex Napoli riflette sul Marsiglia ed è tentato da un ritorno in Italia.

Quando le ambizioni avanzano è difficile tenerle a freno. Ritrovata un po’ di condizione fisica, Arek Milik è un attaccante buono per tutte le stagioni. D’altronde il gol e la sua attitudine non si dimentica così facilmente, il talento emerge fiutando come colpire al meglio. Questione di piedi buoni, quelli di Milik sono particolarmente rodati nonostante la sua altezza, per non parlare del colpo di testa.

Lo sanno bene a Marsiglia, dove i gol dell’attaccante rendono meno amara una stagione complicata per i francesi. Che in Ligue 1 devono inseguire un piazzamento europeo, mentre fuori dai confini francesi la stagione non è stata sinora meravigliosa. Il terzo posto in Europa League, nel girone della Lazio, ha portato l’OM ora a dover disputare la Conference League, che non è certamente la coppa più ambita nel mondo.

Proprio per questo, i supporters francesi guardano con apprensione la rosa, i talenti sono sempre più osservati. Proprio come Arek Milik, che in Europa League ha segnato quattro gol ma non è riuscito ad alzare il livello di una squadra che quasi si accontenta, vedendo le prestazioni in campo. Un livello ben diverso da quello che troverebbe nella nostra Serie A.

Fuori i milioni per il riscatto

È un po’ questo il messaggio che arriva per le pretendenti di Milik. Intanto il Marsiglia dovrà concludere il tutto con il Napoli, acquisendo in maniera completa il cartellino del centravanti polacco. I francesi sono comunque tenaci nel non cederlo, ma chiaramente le ambizioni del polacco non collimano con la stagione dei transalpini.

E si guarda intorno, perché l’ex Ajax di mercato ne ha, tutto commisurato alle sue condizioni fisiche. Perché se gambe e ginocchia rendono, allora è un elemento più che utile. Altrimenti, è uno dei tanti da attendere e che crea anche rimpianti, come nel periodo napoletano.

Non è un caso che le squadre di Serie A cercano al momento un affondo… soft. Proprio per capire meglio quali siano realmente le condizioni del polacco, l’eventuale visita medica sarebbe molto accurata per poter prevedere il futuro in campo.

Il Milan ci pensa, ma soprattutto è la Juventus a fare le sue valutazioni. Tutto proprio per vedere come risparmiare qualcosa nel fondo casso. La quotazione di Milik si aggira intorno ai venti milioni di euro, ma i bianconeri possono inserire contropartite. Riscattare Alvaro Morata invece costerebbe almeno trenta milioni, se proprio l’Atletico Madrid farà sconti. Tra i due, scatta ora una sfida parallela, ma occhio anche al terzo incomodo Patrick Schick.