Nessuno come Kean in Serie A: è il migliore di tutti

JUVENTUS, KEAN IL MIGLIORE IN ASSOLUTO: STATISTICA CHIAVE – In una prima parte di stagione a dir poco altalenante, per non dire deludente (classifica complessiva alla mano) per la Juventus, Max Allegri può iniziare a sorridere. Dopo almeno due mesi buoni in cui la squadra oltre a essere spenta non riusciva nemmeno a portare a casa i risultati, nelle ultime otto gare gli ex campioni d’Italia sono riusciti a darsi un’aggiustata complessiva. Il gioco latita, i ritmi continuano a essere bassi, ma almeno la Juve ora riesce a vincere, non subire gol, vedendo nel giro di poche settimane praticamente dimezzato lo svantaggio sul quarto posto.

Ora sono quattro le lunghezze che separano i piemontesi dall’ultimo posto valido per la zona Champions. L’Atalanta ora quarta ha rallentato, un punto nelle ultime due partite, e ora le rivali si fanno sotto. Non solo la Juve, anche Fiorentina e Roma ora possono avvicinarsi (e appaiare i bianconeri in classifica), senza dimenticarsi della Lazio.

Juventus: la statistica premia Moise Kean e Allegri ride

La vittoria dell’altra sera contro il Cagliari ha portato morale, fiducia e punti in casa bianconera, con Allegri che può sorridere non solo per l’accenno di rimonta, ma anche per una statistica che premia uno dei suoi giocatori più “discussi”: Moise Kean. Arrivato in estate per cercare di mettere una toppa alla partenza di Ronaldo, il classe 2000 non ha convinto del tutto in questa prima parte di stagione, ma c’è una statistica che lo premia. La punta azzurra, infatti, è il giocatore più giovane in Serie A ad aver messo a referto almeno tre gol. La rete di ieri contro il Cagliari fa seguito a quelle segnate contro la Roma e lo Spezia. Alle quali va aggiunta la rete, decisiva, in Champions contro il Malmoe.