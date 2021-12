Juventus: l’attaccante che tutti vogliono sta per arrivare

Colpo in attacco per la Juventus: in pole c’è un bomber della Nazionale che sta attirando le attenzioni di tutte le big europee.

Torna l’ItalJuve? Possibile. Vero che forse non era mai andata via. Ma a rendere ancora più azzurra la formazione a disposizione di Massimiliano Allegri potrebbe essere presto anche un nuovo attaccante. E che attaccante. Un bomber della Nazionale per il presente e per il futuro.

Non è un segreto che la squadra bianconera stia cercando con insistenza un nuovo centravanti da poter affiancare a Dybala, non avendo in questa stagione Dybala dimostrato di poter garantire un rendimento sempre all’altezza delle aspettative. Di nomi se ne sono fatti tantissimi nelle ultime settimane: da Edinson Cavani a Pierre-Emerick Aubameyang, senza dimenticare Anthony Martial.

Tutti nomi spendibili, soprattutto per le varie difficoltà che stanno incontrando attualmente all’interno dei propri club. Ma nessuno di questi sembra quello giusto. E nemmeno l’evergreen Mauro Icardi pare essere l’ideale, almeno per il mese di gennaio. Con pochi fondi a disposizione e grandi esigenze, la dirigenza avrebbe scelto di virare su un nome italiano. Ed è un protagonista assoluto del girone d’andata di Serie A.

Juventus: il nuovo attaccante sarà Scamacca?

Gianluca Scamacca. L’attaccante romano del Sassuolo è in questo momento il nome più caldo per la Juventus. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. Proprio a causa delle difficoltà che il club bianconero sta incontrando per arrivare a grandi nomi dall’estero, la soluzione italiana sta prendendo quota, diventando anche la preferita per molti.

A quanto pare i contatti con l’a.d. Giovanni Carnevali sarebbero già iniziati, per cercare di superare la concorrenza agguerrita di squadre come Inter e Milan. Serve però trovare un’intesa economica. Il Sassuolo non lascerà infatti partire il suo ‘baby-Ibra’ senza una proposta all’altezza delle aspettative societarie.

Insomma, non tutto è fatto, ma i segnali sembrano andare proprio in questa direzione. E anche Max Allegri avrebbe dato la propria benedizione all’arrivo del centravanti neroverde, che in questa stagione ha segnato già 6 gol, alcuni pesantissimi, come quello contro il Napoli. Sarà lui l’attaccante del presente e del futuro per la Juventus? Ancora poche settimane e lo sapremo, anche se i tifosi continuano a sognare un colpo di nome, su tutti Edinson Cavani, ormai in rotta con il Manchester United.