Incredibile scelta Juventus: due big ai saluti

S’infiamma il mercato della Juventus grazie anche a una mega offerta: due big della squadra bianconera sono ai saluti.

La Juventus è pronta a un mercato di gennaio in grado di cambiare il volto alla formazione di Allegri. L’inizio di stagione da incubo per i bianconeri ha reso chiara la necessità d’intervenire in profondità nella rosa per potergli garantire un presente, e soprattutto un futuro, nuovamente di successi.

Serve un nuovo giovane talento in difesa, un centrocampista in grado di far fare il salto di qualità all’intero reparto e anche un centravanti che possa sostituire il deludente Morata. Ma per inserire questi tre innesti bisognerà fare spazio e incassare un bel po’ di denaro. Fortunatamente, in soccorso del club bianconero sta per arrivare con un bel regalo di Natale una vecchia conoscenza.

Se per finanziare il mercato servirà il sacrificio di due big della rosa attuale, c’è qualcuno in Europa che, dopo aver lasciato una situazione piuttosto intricata nella società bianconera, potrebbe cercare di risolvere in parte i problemi: stiamo parlando dell’ex ds Fabio Paratici, pronto a sollevare il suo vecchio club dagli ingaggi di due top dal rendimento per ora piuttosto deludente.

Juventus, il Tottenham ci prova per due big: la società riflette

Servono rinforzi al Tottenham di Conte, impegnato in questa stagione in una durissima sfida per un posto in Champions League nel campionato più competitivo del mondo. E due rinforzi potrebbero arrivare da Torino. Uno in mediana, con Weston McKennie. Il dinamico centrocampista classe 1996, pupillo di Paratici, potrebbe esserte l’uomo che fa al caso di Conte.

La valutazione del club bianconero, desideroso di sbarazzarsene per tentare di far fare un salto di qualità alla propria mediana, è di circa 35 milioni di euro. Non pochi, ma una somma che tutto sommato non dovrebbe mettere in difficoltà la società londinese, tra le più facoltose in Europa.

Valutazione simile anche per un altro grande campione della rosa di Allegri che fin qui non è riuscito a fare il salto di qualità: Dejan Kulusevski. Lo svedese sta faticando a trovare collocazione nello scacchiere tattico del tecnico livornese e potrebbe trovare nuova luce proprio alla corte di Conte. Con un potenziale così, il classe 2000 potrebbe davvero diventare il prossimo crac del campionato inglese. Non a caso, oltre agli Spurs, ci starebbero pensando anche i rivali dell’Arsenal.

Insomma, il mese di gennaio potrebbe regalare alle casse bianconere una settantina di milioni da reinvestire sul mercato. Un bel bottino che potrebbe garantire un rinnovamento importante alla squadra, sempre più convinta di affondare per uno tra Icardi e Scamacca, provando magari anche un colpaccio in mediana. Che possa essere uno tra Zakaria o Frattesi il nome giusto?