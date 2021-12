Haaland ha scelto: ecco dove giocherà la stella norvegese

Erling Haaland scioglie le riserve: il bomber norvegese avrebbe individuato il suo prossimo club dopo l’addio al Borussia Dortmund.

Se c’è un calciatore che ha solo l’imbarazzo della scelta per quanto riguard ai top club del suo futuro, quello è Erling Haaland. Dopo le dichiarazioni delle ultime settimane del suo procuratore Mino Raiola appare chiaro che il tempo del bomber norvegese al Borussia Dortmund sia ormai arrivato agli sgoccioli.

Certo, è molto difficile, se non impossibile, che l’attaccante possa lasciare la Germania già a gennaio. Ma in estate è forse ancora più complicata una sua permanenza in quel di Dortmund. Spagna e Inghilterra sono pronte ad aprirgli le porte a suon di milioni da parte dei propri club più blasonati.

Fino a poche settimane fa in vantaggio per il centravanti sembrava esserci il Barcellona, ma la crisi economica del club azulgrana continua e rende complicatissimo un affare così costoso. L’alternativa Real Madrid non è tramontata del tutto, ma realizzare il doppio colpo Mbappé-Haaland appare troppo anche per il club più potente al mondo in questo momento storico. E allora quale sarà il futuro dell’ex Salisburgo? Tutte le strade portano in Premier.

Haaland alla corte di Guardiola? Pronta l’offerta decisiva

Il club più avanti per il futuro di Haaland in questo momento sembrerebbe essere il Manchester City di Pep Guardiola. Lo riporta il Manchester Evening. I contatti sarebbero stati già avviati e, ovviamente, i Citizen avrebbero ricevuto il gradimento da parte del centravanti norvegese.

Per poter chiudere l’affare il club inglese dovrà però presentare un’offerta in grado di accontentare economicamente il Borussia Dortmund, un club dalle casse piane e non particolarmente bisognoso di svendere i propri gioielli. Ad aiutare il City è però giunta, suo malgrado, proprio una rivale nella corsa a Erling: il Barcellona.

Il club blaugrana, pur nella sua inarrestabile crisi economica, è riuscito a mettere insieme una somma vicina ai 55 milioni di euro per strappare alla squadra dell’amico Pep l’esterno d’attacco Ferran Torres, perno della Nazionale spagnola. E proprio quei soldi potrebbero aiutare il City a presentare al club tedesco un’offerta in grado di far vacillare anche le resistenze più strenue. Difficilmente si arriverà ai 150 milioni di valutazione attuale, ma non è improbabile che lo sceicco Mansour possa spingersi fino alle tre cifre.