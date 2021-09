Lady Morata preoccupa i tifosi: “Non sto bene, pensavo fosse il vaccino…”

Alice Campello, la signora Morata, ha spaventato i suoi tifosi: la modella e influencer ha rivelato di soffrire per una malattia.

Alice Campello non sta bene! Negli ultimi giorni l’amatissima Lady Morata ha confessato ai suoi follower di avere alcuni problemi di salute. Nelle storie Instagram ha svelato prima di sentirsi non molto bene, di non avere forze, di essere debole. Tutti sintomi che l’hanno preoccupata, convincendola di doversi fare dei controlli più approfonditi per capire cosa le stesse accadendo.

Essendosi vaccinata da poco, la modella ha prima di tutto pensato potesse trattarsi dei sintomi della seconda dose. Si sa infatti che molte persone non hanno vissuto la vaccinazione senza alcun problema, pur non riscontrando problemi molto gravi. Invece, le analisi hanno rivelato altro.

Purtroppo infatti la signora Morata soffre per un problema di salute più difficile da curare, anche se possibile da tenere a bada. Un problema che ha allarmato tutti i suoi fan, che l’hanno travolta con il loro affetto per cercare di sostenerla in un momento non semplice.

Alice Campello soffre d’anemia: la confessione

Negli ultimi giorni Alice si era mostrata particolarmente fiacca e senza forze sui social e i fan lo avevano notato. Lei aveva provato a tranquillizzarli, convinta si trattasse solo di conseguenze del vaccino. Invece, ha scoperto che il problema è un altro: “Pensavo fosse il vaccino, in realtà ho l’anemia“.

La modella ha quindi chiesto se a qualcuno che abbia il suo stesso problema sia mai capitato di non potersi muovere per dolori forti in tutto il corpo tutto il giorno. Perché a lei questo è capitato: “Io anche stamattina alle 5 non riuscivo a muovermi dal dolore, poi prendo le medicine e riesco a fare tutto quello che dovevo fare. Ma alla sera arrivo distrutta e senza forze“.

Alice Campello ha quindi l’anemia. Una confessione a cuore aperto che è stata molto apprezzata dai suoi fan, che almeno hanno potuto conoscere tutta la verità. Fortunatamente sembra già pronta a gestire questa situazione con grande forza d’animo, e anche sui social tutti hanno voluto mostrare la loro grande solidarietà. Sicuramente questo periodo passerà e tra poco tornerà più energica e in forma che mai. Forza Alice!