Napoli, fuori tutto: in vendita anche un insospettabile

Il Napoli fa sul serio sul mercato e mette davvero tutti in vendita: in lista di sbarco anche qualcuno che sembrava incedibile.

La notizia ha fatto scalpore a Napoli: tutti in vendita. E tutto. All’alba del calciomercato di gennaio più atteso dai tifosi partenopei, e forse anche dei più complicati, arriva una notizia piuttosto particolare che non può non lasciare stupefatti, perché fa capire che il futuro del club sarà senza alcuni dei suoi simboli apparentemente immortali.

Ma facciamo ordine. Il mercato del Napoli in uscita è già iniziato a dicembre, con l’addio di Kostas Manolas. Una cessione che non ha fatto molto male ai tifosi, se non per il rimpianto di non aver potuto godere della versione più convinta e anche professionale del calciatore greco. Il difensore potrebbe però non essere l’unico a svuotare l’armadietto di Castel Volturno.

Leggi anche -> Mercato Napoli: arriva il sostituto di Manolas

Di cessioni illustri non dovrebbero essercene altre, se non una, la più importante e, stando alle ultime voci di mercato, inevitabile: quella del capitano Lorenzo Insigne. Il numero 24, in scadenza di contratto a giugno e ormai separato in casa, non sembra avere più margini per il rinnovo e avrebbe iniziato i contatti seri con tante squadre all’estero ma anche in Italia. Oltre all’ipotesi Toronto restano in piedi anche le strade, clamorose, che porterebbero all’Inter, al Milan, alla Lazio, alla Roma e addirittura alla Juventus.

Ma l’ultima gara di campionato, persa con lo Spezia, ha lasciato aperta un’altra porta relativa a un giocatore in scadenza: quella di Dries Mertens. Che possa essere arrivato anche il belga al capolinea della sua vita in azzurro? Difficile immaginarlo adesso. Di certezze ce ne sono poche a Napoli in questi giorni. E tra queste, non c’è nemmeno lo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli: lo stadio Maradona è in vendita?

La vera notizia di questi giorni post natalizi è che anche lo stadio Diego Armando Maradona sarebbe in vendita. O meglio, sarebbe stato inserito dal Comune nella lista degli immobili da valutare per una futura cessione, come riferito da Il Mattino. Ma stanno davvero così le cose?

Ai microfoni di InterNapoli.it ha chiarito la situazione l’assessore comunale al Bilancio, Pier Paolo Baretta, smentendo ogni ipotesi di questo tipo. I simboli della città, secondo l’illustre politico, non sono alienabili. Sarebbe come vendere lo stesso Palazzo San Giacomo, sede del Comune.

Potrebbe interessarti -> Napoli, occhio al mercato: basta acquisti flop d’inverno

Resta però vera una parte della notizia. In effetti il Comune sta lavorando a un piano doi valorizzazione degli immobili che fanno parte del proprio patrimonio cassa. Non c’è dunque un’intenzione di cedere, ma di valorizzare. Per il momento i tifosi possono tornare tranquilli: il Maradona rimarrà lo stadio della propria squadra del cuore. Almeno fino a prova contraria.