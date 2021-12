Non solo cani, l’ex Inter sorprende tutti: “A casa ho dei draghi barbuti”

Cristian Ansaldi, ex difensore dell’Inter, oggi al Torino, ha confessato la sua passione per gli animali: non solo cani, a casa ne ha anche alcuni esotici.

C’è chi voleva fare il poliziotto, chi avrebbe voluto diventare cestista, chi magari avrebbe invece sognato di diventare un grande manager. E poi c’è chi voleva fare il veterinario. Anche tra i calciatori c’è chi, da bambino, immaginava per sé una vita completamente diversa, e tutt’altra carriera. Ad esempio Cristian Ansaldi, difensore argentino del Torino, ex Inter.

Un grande giocatore, sfortunato per gli infortuni, ma sempre in grado di dimostrare il proprio valore sul campo. Un calciatore che avrebbe però potuto anche fare tutt’altra vita, se avesse seguito un’altra delle sue passioni. Sembra incredibile, ma l’argentino è infatti follemente innamorato degli animali, e avrebbe voluto davvero diventare un veterinario.

Un sogno che è rimasto lì, nel cassetto. Chissà, magari un giorno, appesi gli scarpini al chiodo, potrà anche iniziare gli studi per realizzarlo. D’altronde, il suo allenamento sul ‘campo’ ha continuato a farlo anche a casa. Come tanti altri calciatori, anche Ansaldi ha tantissimi animali. Non solo i ‘soliti’ cani, però, ma anche creature decisamente più bizzarre.

Gli animali di Ansaldi: ci sono anche i draghi barbuti

“Volevo fare il veterinario, amo gli animali“, ha confessato il difensore argentino in una lunga e interessante intervista pubblicata sui canali ufficiali del Torino. Nella stessa chiacchierata il calciatore ha ammesso di avere non solo dei cani, tre splendidi compagni di vita, ma anche animali di altro tipo. Ad esempio degli uccelli, pappagalli colorati e molto allegri. Ma anche qualche rettile: serpenti, draghi barbuti e non solo…

Dichiarazioni sorprendenti, quelle dell’ex Inter, che a quanto pare ha una sorta di piccolo zoo nella sua splendida dimora. Pur non avendo ancora mai presentato ufficialmente sui social i suoi animaletti, ha infatti confessato di essere un vero e proprio ‘dottor Dolittle’.

Ma cosa sono i draghi barbuti, l’animale decisamente più esotico tra quelli presenti nella ‘collezione’ di Ansaldi? Non si tratta di alcuna creatura mitologica, anzi, di un simpaticissimo sauro, una lucertolona originaria dell’Australia e caratterizzata da alcune squame scure e appuntite presenti sotto il mento. Un animaletto innocuo, in grado di mostrare anche una certa affettuosità se educati fin da piccoli. Il loro prezzo? Circa 150 euro, cui vanno aggiunti però ovviamente i costi relativi all’alimentazione e al rettilario.