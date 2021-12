Cuadrado in spiaggia con il suo libro preferito: tifosi increduli

Juan Cuadrado si gode le vacanze in completo relax: l’esterno della Juventus in spiaggia con il suo libro preferito sorprende i fan.

Non tutti scelgono di volare a Dubai per godere di extra-lusso e stravizi di vario tipo. In questo Natale c’è anche chi preferisce sì rilassarsi in famiglia, con i propri cari, sulle spiagge più belle del mondo. Ma senza rinunciare a piaceri semplici, come quello della lettura.

A sorprendere tutti è stato, ad esempio, Juan Manuel Cuadrado. L’esterno della Juventus non ha seguito Alvaro Morata o altri compagni sulle dune di Dubai, né ha scelto di mostrare ai suoi fan qualche cena di altissimo livello, magari a base di bistecca d’oro, come fatto da alcuni calciatori di grandi squadre straniere (si veda Courtois).

Si è invece regalato qualche ora di straordinaria rilassatezza e anche di riflessione. Su Instagram ha pubblicato infatti una foto mentre è sdraiato in spiaggia, con tra le mani non tanto lo smartphone, quanto un bel libro, un volume molto importante. “Il mio libro preferito“, ha scritto il calciatore colombiano, sorprendendo tutti i tifosi.

Cuadrado legge la Bibbia in spiaggia

“Nel mio luogo preferito con il mio libro preferito“, ha scritto Cuadrado, pubblicando una foto con le pagine della Bibbia poggiate sulle sue gambe. Ebbene sì, la più amata lettura da parte dell’esterno colombiano è quella del Testo Sacro per i cristiani di tutto il mondo.

Non è d’altronde una novità che il calciatore della Juventus, al di là delle battute dei tifosi avversari, sia un credente convinto. E infatti nel suo post ha addirittura citato qual è il passaggio della Bibbia che più ama: “Timoteo 3:16. Tutta la Scrittura è ispirata da Dio ed è utile per insegnarci ciò che è vero e per farci vedere ciò che è sbagliato nella nostra vita. Ci corregge quando sbagliamo e ci insegna a fare la cosa giusta“.

Ovviamente un post del genere ha scatenato la reazione dei tifosi. Se in molti si sono limitati a pubblicare un ‘Amen‘ come commento, c’è anche chi si è complimentato con lui. Qualcuno ha addirittura chiesto al calciatore d’intercedere con l’Altissimo per aiutarlo a superare un gravissimo problema. Magari non potrà fare molto nemmeno Cuadrado, ma siamo certi che una preghiera non la negherà a nessuno.