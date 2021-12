Anna Ariaudo, una Dea per il numero uno: che dedica dal calciatore

Anna Ariaudo ha stregato il calciatore: lui non perde occasione per mostrarle il suo amore con dediche speciali.

Le feste sono sempre un momento gradito per i calciatori. Non solo per riposare dopo una prima fase di campionato delicatissima, ma anche per godere di un po’ di tempo libero. Magari con compagne e fidanzate, sempre impegnate a sostenere i calciatori spesso in giro fra Serie A e competizioni europee. Sono tante le foto che testimoniano i momenti magici vissuti durante il Natale dai campioni di Serie A.

Fra chi ha scelto di partire per le mete calde, e chi è rimasto in città, non mancano i post social in cui i giocatori svelano il loro volto tenero. Abbracci, dediche e regali per rendere ancora più magica l’atmosfera del Natale. Fra questi c’è un calciatore che ha cambiato il volto di una squadra in pochi mesi. Ha voluto dedicare frasi d’amore alla sua Dea. Bellissima, volto pulito e sorriso magnetico. Ecco chi è l’affascinante Anna Ariaudo.

Anna Ariaudo: una bellezza unica che ha stregato il portiere

Anna Ariaudo è la bellissima fidanzata di Juan Musso. Ha stregato il portiere, sempre pronto a postare foto di un amore unico con dediche molto speciali per la sua Dea. Durante le feste di Natale ha mostrato le foto in casa con la bellissima compagna di vita. Uno scatto fra i regali, un primo piano in cui si nota lo splendido sorriso di Anna, una immagine di famiglia.

Leggi anche: Zaniolo, dalle fidanzate agli eccessi: la vita fuori dal campo della stella giallorossa

Musso non perde occasione per dedicare frasi d’amore alla fidanzata, che risponde così come i compagni dell’Atalanta, spesso pronti a commentare con i cuori e gli applausi. Anna però non è solo una giovane ragazza affascinante e dal sorriso che conquista ad ogni scatto. Dal suo profilo si evince che studia medicina, e dopo il primo esame, preparato fra le coccole del portiere argentino, ha postato una foto in cui ringrazia per il sostegno ricevuto. Una coppia bella e vincente quindi. Una Dea per un portiere che ha cambiato il volto dell’Atalanta.