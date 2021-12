Pirlo torna in panchina: allenerà una big europea

Andrea Pirlo potrebbe presto tornare in panchina: complice un esonero clamoroso, il suo nome è in cima alla lista per una big europea.

Dal caos può nascere l’ordine. E nuove opportunità. Andrea Pirlo è pronto a tornare in panchina, e potrebbe farlo grazie a un clamoroso terremoto avvenuto nelle ultime ore in Portogallo. Dopo la sconfitta contro il Porto in Coppa del Portogallo, un ko durissimo per 3-0, il Benfica ha scelto di dare il benservito al tecnico Jorge Jesus.

Fino al termine della stagione la panchina dovrebbe rimanere tra le mani di Nelson Verissimo, ma la situazione è bollente e potrebeb cambiare di ora in ora. Spiega Rui Costa, come riferito da Eurosport: “Non era il risultato che volevamo, abbiamo lavorato duramente per arrivare al termine della stagione raggiungendo i nostri obiettivi“.

Lo stesso Jesus ha rilasciato a caldo delle dichiarazioni subito dopo l’esonero, spiegando di aver abbracciato con tutto il cuore il progetto Benfica e di essere davvero triste per la fine di questo rapporto. Pensava infatti che per il club potesse diventare una soluzione, non un problema. “Per gli interessi del Benfica ho pensato che lasciare fosse la decisione migliore“, ha affermato il tecnico, che quindi lascia il posto a qualcun altro. Che possa essere proprio Pirlo il successore?

Pirlo al Benfica? Le indiscrezioni dal Portogallo

Al momento non c’è nulla di concreto, ma in Portogallo sta circolando con insistenza il nome di Andrea Pirlo come futuro allenatore del Benfica. Per questa stagione? Possibile, anche se tutto fa pensare che l’opportunità possa arrivare anche nella prossima stagione.

D’altronde, il club di Lisbona sta deludendo in campionato, ma in Champions è agli ottavi grazie a una qualificazione ottenuta ai danni del Barcellona, e potrebbe giocarsi le sue chance anche per arrivare ai quarti. Per questo motivo quindi il club potrebbe anche scegliere di accelerare per trovare un sostituto all’altezza. E Pirlo potrebbe essere il profilo ideale.

Sponsor principale dell’ex allenatore della Juventus sarebbe in questo caso proprio il presidente Rui Costa. Forte anche della loro amicizia, nata negli spogliatoi del Milan, l’ex trequartista starebbe pensando proprio al tecnico italiano per rilanciare un grandissimo club europeo con ambizioni importanti. Non resta che attendere qualche giorno e ne sapremo di più.