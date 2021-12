Zaniolo, dalle fidanzate agli eccessi: la vita fuori dal campo della stella giallorossa

Zaniolo, rivitalizzato da Mourinho, è stato spesso protagonista anche fuori dal campo finendo al centro del gossip. Ecco qualche curiosità.

Con il gol segnato all’Atalanta, Zaniolo ha interrotto un digiuno che, in serie A, durava da 512 giorni. Il talento giallorosso, dopo alcune difficoltà riscontrate nella prima parte di campionato, sembra aver conquistato la fiducia di Mourinho, tornando al centro del progetto Roma. La sontuosa partita giocata a Bergamo ha permesso a Zaniolo e compagni di rimanere in piena lotta per la conquista del quarto posto. Il numero 22 sembra stia riacquistando la forma dei giorni migliori, abbandonando la serie di infortuni che lo ha tormentato a lungo. Il centrocampista azzurro, però, deve anche fare i conti con le vicende fuori dal campo che, spesso, lo hanno visto protagonista.

Zaniolo, la vita privata

Zaniolo si è ritrovato più volte sotto le luci dei riflettori per la sua vita sentimentale. Il giovane talento è stato protagonista di una controversa vicenda che lo ha coinvolto con la sua ex Sara Scaperrotta, rimasta incinta del giocatore giallorosso. La notte tra il 22 e il 23 luglio del 2021, Nicolò è diventato papà del piccolo Tommaso: nonostante la fine della relazione, si trovava in ospedale con la ex Sara al momento del parto della ragazza. Il centrocampista, infatti, ha voluto sottolineare la propria intenzione di mantenere il bambino e di riconoscerlo.

In seguito, Zaniolo si è legato a Chiara Nasti ma la relazione, seppur molto focosa, è durata soltanto pochi mesi.

La madre Francesca al centro del gossip

Molto spesso il nome di Zaniolo è stato collegato inevitabilmente a quello di sua madre, Francesca Costa. La giovane donna non è passata sicuramente inosservata dopo aver messo in mostra, su Instagram, un fisico invidiabile. La madre, inoltre, ha frequentemente preso le difese del figlio, coinvolto nelle vicende di gossip.