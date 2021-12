Cristiano Ronaldo a casa di Messi: bomba di mercato, tifosi increduli

Cristiano Ronaldo potrebbe giocare nuovamente in Spagna, ma al Barcellona: l’incredibile bomba di mercato fa tremare la Liga.

Dopo pochissimi mesi, Cristiano Ronaldo sarebbe già pronto a salutare nuovamente il Manchester United. Che il campione portoghese stia vivendo con meno entusiasmo il ritorno nei Red Devils, dopo un inizio folgorante, non è un segreto. I risultati altalenanti della squadra, che al momento non sembrerebbero garanzia di un ritorno in Champions, avrebbero già convinto l’ex Juve a guardarsi intorno.

Molte le ipotesi sul suo futuro già nate negli scorsi mesi, dal PSG al ritorno romantico allo Sporting. L’ultima suggestione è però la più clamorosa di tutti: secondo quanto riferito in Spagna dal portale Fichajes e riportato da Mundo deportivo, CR7 si sarebbe offerto addirittura al Barcellona.

Impossibile? Sulla carta sì. Ma, si sa, nel calcio nulla è davvero irrealizzabile e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Secondo quanto riferito dal noto portale, il portoghese si sarebbe detto disponibile a firmare con il club catalano già a gennaio e avrebbe anche contattato il tecnico Xavi, con l’aiuto dell’amico Gerard Piqué, che in queste ore starebbe facendo da mediatore.

Dal canto proprio, la dirigenza, con Laporta in testa, avrebbe già iniziato a studiare la fattibilità di un’operazione complicatissima insieme al manager Jorge Mendes.

Barcellona, arriva Cristiano Ronaldo: vivrà a casa di Messi

Le indiscrezioni proseguono e si arricchiscono di ulteriori dettagli a dir poco clamorosi. A quanto pare, infatti, con l’arrivo di Rangnick Ronaldo avrebbe deciso definitivamente di lasciare Manchester al più presto, non convinto dai metodi del guru tedesco.

Insomma, Cristiano starebbe facendo sul serio e vorrebbe a tutti i costi giocarsi le sue carte in Spagna, prima di un eventuale ritorno in Portogallo per chiudere la sua carriera straordinaria. E in questo momento non sarebbe un problema per lui nemmeno il fatto che il Barça abbia abbandonato la Champions. Giocherebbe questa stagione in Europa League per poi tornare nell’Europa che conta dalla prossima.

A rendere ancora più clamorosa questa indiscrizione di mercato sarebbe però anche il coinvolgimento di Leo Messi. Stando a quanto riferito da Fichajes, Cristiano avrebbe infatti chiesto all’argentino di affittargli la sua casa di Gavà, ricevendo il via libera.

Ovviamente, l’intera operazione appare strana, e ha tutta l’aria di essere una favola natalizia più che una vera notizia. Ma una cosa sembra certa: nonostante sia tornato a Manchester da poco, il futuro di Ronaldo potrebbe essere lontano dalla Premier. Magari non già da gennaio, e non al Barcellona, ma in estate un nuovo trasferimento non sorprenderebbe più di tanto.