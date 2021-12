Roma, saluta l’attaccante: ha scelto il suo futuro, dove andrà

Un calciatore della Roma, attaccante tra i più forti in rosa, ha scelto il suo futuro: è pronto a cambiare squadra… e anche mestiere.

La Roma di Mourinho perde pezzi. Un calciatore fondamentale nello scacchiere tattico giallorosso, attaccante e trequartista, all’occorrenza anche centrocampista e mediano, potrebbe presto lasciare la Capitale per tentare fortune altrove, lontano dall’Italia. Una notizia che ha sorpreso i tifosi giallorossi, che non si aspettavano un divorzio così repentino.

In una stagione fin qui tribolata e al di sotto delle aspettative, ma ancora potenzialmente ‘aggiustabile’, i sostenitori del club capitolino auspicherebbero nel mese di gennaio degli arrivi in grado di rendere più competitiva la rosa, specialmente nella panchina, più volte criticata dall’allenatore portoghese.

Invece, più che i colpi in entrata in questo momento sembrano tener banco quelli in uscita. Un big avrebbe infatti già pianificato un futuro lontano da Roma e dalla Roma. Forse non immediato, ma di certo prossimo. E potrebbe prevedere non solo un trasferimento, ma anche un cambio di… mestiere!

Roma, addio Mkhitaryan? Il trequartista è pronto a cambiare vita

Il calciatore che, a quanto pare, avrebbe già pianificato il suo futuro lontano da Roma è Henrik Mkhitaryan. L’ex Arsenal sta vivendo una stagione di alti e bassi. Paradossalmente, ha finora convinto solo in un nuovo ruolo, dopo che nelle ultime gare Mourinho lo ha spostato in mediana per dare maggior qualità in un modulo con difesa a tre. I fasti della scorsa stagione per ora sembrano però lontani.

Rimane un perno per questa rosa, ma la sensazione è che un divorzio, magari non a gennaio, ma a giugno, non sia poi un’ipotesi da scartare, anche per il bene della Roma. In quest’ottica può forse essere letta la notizia di un accordo già trovato per il futuro, anche se piuttosto vago, dal calciatore armeno.

A quanto pare, infatti, il trequartista avrebbe raggiunto un accordo con il Krasnodar, importante squadra russa, per rimanere nel mondo del calcio dopo aver concluso la carriera agonistica. In particolare ricoprirebbe il ruolo di direttore sportivo, come annunciato in un tweet dal giornalista Khachatryan. Vale la pena ricordare che l’armeno è un classe 1989, ha dunque ‘solo’ 32 anni e immaginare un ritiro già alla fine di questa stagione sembrerebbe azzardato.