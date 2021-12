Michela Persico infiamma in bikini: curve esplosive

Michela Persico continua a far impazzire i fan con foto piccanti su Instagram: gli scatti della signora Rugani fanno il pieno di like.

Tutti pazzi per Michela Persico! La signora Rugani è una bellezza capace di far girar la testa a tutti, tifosi della Juventus e non. La splendida influencer si è goduta in questi giorni il sole e il mare cristallino delle Maldive insieme al suo amato Daniele e alla sua favolosa famiglia. Ma a far brillare gli occhi dei suoi fan, più che le tante foto di momenti di grande serenità insieme al famoso marito, sono stati degli scatti da urlo in bikini.

Negli ultimi giorni la biondissima wag, tra le più amate in Italia, ha fatto strabuzzare gli occhi di tutti i tifosi italiani per la sua merenda. Michela, che non vuol certo perdere la linea in questi giorni di relax natalizio, si è fotografata su un lettino mentre pasteggia con una freschissima dose di frutta.

Ovviamente uno scatto di questo genere ha fatto il pieno di like, con battute che si sono sprecate tra i commenti, inerenti come prevedibile a frutta di vario genere (dai meloni alle pere, senza dimenticare le banane). Non contenta, Michela ha però voluto salutare le Maldive con un’ultimo scatto piccante. E il risultato è stato una pioggia di like ancora più clamorosa!

Michela Persico, curve pericolose: la foto fa impazzire i fan

Si torna a Torino. Questo il messaggio pubblicato da Michela Persico su Instagram. Le vacanze di Natale per quasi tutti i calciatori sono infatti già finite, e anche Rugani, pur non essendo un titolare della Juventus, deve tornare al lavoro per preparare il match dell’Epifania contro il Napoli.

Salutare le Maldive è complicato, ma sarà sicuramente un arrivederci. E l’ultima foto di questa vacanza non poteva che essere speciale. Michela si è infatti mostrata con un bikini da favola, in grado di mettere ancora più in risalto le sue generosissime forme.

“Mammamia“, “Meravigliosa“, “Super“, “Bellissima“. I commenti si sono sprecati sotto la sua foto, che ha fatto ovviamente il pieno di like. E ancora una volta tanti tifosi della Juventus hanno ringraziato Daniele Rugani per averla sposata. Altrimenti, forse, non avrebbero mai avuto la fortuna di godere una tale bellezza.