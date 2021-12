La Roma punta Vecino: scambio clamoroso con l’Inter

Una certezza sul mercato italiano? Le trattative tra Roma e Inter. Le due società sono storicamente molto amiche, almeno in sede di calciomercato. E lo hanno dimostrato negli ultimi anni con tantissimi scambi, non ultimo quello famoso tra Nainggolan e l’allora giovanissimo e promettente Zaniolo.

Alla ricerca di un rinforzo a centrocampo da regalare a José Mourinho, la Roma in questi giorni, pur gruardando nomi importanti come Grillitsch dell’Hoffenheim e Loftus Cheek del Chelsea, starebbe sondando anche il terreno in casa nerazzurra per un esubero che potrebbe fare molto comodo alla causa giallorossa: l’urugaiano Matias Vecino.

Se le piste che portano a nomi esteri sono molto complicate, quella per il centrocampista dell’Inter potrebbe essere in discesa. Fin qui Vecino ha infatti giocato poco, molto poco, con Simone Inzaghi, e starebbe valutando un trasferimento per rilanciare la sua carriera. E l’Inter sarebbe ben contenta di accontentarlo. Per darlo alla Roma vorrebbe però instaurare una trattativa per uno scambio che possa arricchire entrambe le squadre.

Scambio Roma-Inter: per Vecino i nerazzurri chiedono lui

Vendere ma non svendere. L’Inter è disposta a far partire Vecino, pedina preziosa che però in questo momento non sta trovando grande spazio in nerazzurro. Ma non vuole certo regalare il cartellino. L’agente lo ha offerto alla Roma, ma di certo la dirigenza dell’Inter non potrà cederlo gratis o a prezzo di estremo favore. E dal canto suo i giallorossi non hanno intenzione d’investire un capitale a gennaio, con una Champions molto difficile e tanti problemi a livello finanziario.

La soluzione potrebbe a questo punto essere un ennesimo scambio tra le due società, e Inzaghi starebbe valutando la rosa giallorossa per capire se possa nascondersi qualche talento in attesa di poter esprimere tutto il suo potenziale. Un identikit che potrebbe portare a uno dei tanti ‘epurati’ di Mourinho: Gonzalo Villar.

Reduce da una stagione straordinaria sotto la guida di Fonseca, lo spagnolo ha trovato fin qui poco spazio e, per caratteristiche, non rientrerebbe nei piani dello Special One. Certo, non è il profilo più adatto per il calcio d’Inzaghi. Ma potrebbe rivelarsi un’alternativa di livello in caso di assenza di Brozovic. Semplice idea di fine anno o ipotesi concreta?