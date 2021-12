Juventus, che super colpo: arriva la stella francese

La Juventus è a un passo dal piazzare un colpo stellare in attacco. Dalla Spagna arrivano conferme e l’ufficialità potrebbe arrivare a breve.

La Juventus è pronta a rivoluzionare il reparto offensivo che, dopo la partenza di Ronaldo, fatica a trovare una certa intesa. I bianconeri hanno realizzato appena 27 gol in 19 gare di campionato, peggior attacco delle prime 10 squadre in serie A. Nonostante ciò, la squadra di Allegri è tornata, dopo un inizio altalenante, ai vertici della classifica a sole quattro lunghezze dal quarto posto. Il mercato di gennaio sarà fondamentale per portare a Torino un centravanti in grado di offrire garanzie. Tantissimi sono i nomi accostati alla Juventus con il club che è già pronto ad ufficializzare un giocatore di assoluto livello proveniente dal campionato spagnolo.

Juventus, arriva un top player a parametro zero

Secondo il quotidiano catalano “Sport”, la Juventus ha già raggiunto un accordo di massima con Moussa Sissoko, procuratore di Dembele, per il trasferimento a Torino dell’esterno d’attacco del Barcellona dalla prossima estate. Il francese è in scadenza di contratto e le trattative con il suo club per il rinnovo non hanno portato ancora a nulla. Il talento classe ’97 ha dato il suo ok al trasferimento in Italia ma tenendo sempre d’occhio la squadra in cima alle sue preferenze, il Paris San Germain.

La Juventus, quindi, punta ad acquistare il giocatore a parametro zero che arriverebbe nel giugno 2022. La svolta potrebbe arrivare nelle prossime ore nel momento in cui scadrà l’ultimatum del Barcellona per il rinnovo e qualora il Psg si defilasse dalla trattativa.

Il Barcellona guarda in casa Juve

Il Barcellona, dal canto suo, tiene costantemente d’occhio alcuni giocatori bianconeri. Uno fra tutti è De Ligt per il quale i blaugrana sono disposti a pagare la clausola rescissoria da 125 milioni di euro. Il club catalano, come emerso nelle ultime ore, starebbe anche puntando Morata per rinforzare l’attacco.