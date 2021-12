Laura Cremaschi e Miss Claudia fanno impazzire i fan: social il tilt dopo lo scatto in intimo rosso per festeggiare il Capodanno.

Il colore del Capodanno è il rosso. Del fuoco, della voglia di accendere una notte che saluta un anno con la speranza di vivere il successivo all’insegna dei successi. Per Laura Cremaschi e Miss Claudia i 365 giorni che andranno in archivio questa notte sono stati all’insegna dei successi. Molti lavori, followers in grande crescita, (più di un milione a testa) e tanti commenti d’apprezzamento per due donne bellissime.

In occasione dell’ultimo giorno dell’anno hanno scelto di riunirsi, per uno scatto che ha mandato letteralmente in tilt i social. “Ricordate di indossare qualcosa di rosso stasera”, hanno scritto in un post condiviso. Il resto lo racconta una foto accanto all’albero di Natale che ha mandato in delirio il popolo di Instagram.

Cremaschi e Miss Claudia: la foto per capodanno è da svenire

Mille commenti in meno di un’ora, gli auguri, le risposte dei fan che apprezzano le due meravigliose donne e inondano le loro bacheche social di reazioni. Bionda e accattivante Laura Cremaschi, mora e affascinante Miss Claudia, in un mix reso esplosivo dal rosso dell’intimo che mette in evidenza le splendide forme.

Le due amiche salutano l’anno con la foto più bollente degli ultimi 365 giorni, e il web si scatena fra chi chiede di postare altri momenti della loro reunion e chi le ritiene fra le donne più affascinanti ed esplosive in Italia. Il resto lo fanno le immagini, che lasciano tutti a bocca aperta.