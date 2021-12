Chiesa, l’ex fidanzata posa in bikini: lo scatto lascia a bocca aperta

L’ex fidanzata di Federico Chiesa, Benedetta Quagli, si gode il sole in questi giorni di vacanza: la foto in bikini lascia i tifosi senza parole.

Sono stati una delle coppie più amate del mondo Juventus negli ultimi anni, ma in questi mesi purtroppo hanno messo fine alla loro relazione. Federico Chiesa e la fidanzata, ormai ex, Benedetta Quagli, hanno fatto sognare migliaia di tifosi. Oggi però hanno scelto di prendere, almeno per ora, strade differenti. E lo fanno senza rancori.

Lo dimostrano anche gli ultimi post su Instagram dell’affascinante Benni. L’ex wag bianconera ha infatti deciso di chiudere questo 2021 agrodolce, che le ha regalato grandi gioie ma anche qualche profondo dolore, con una bella vacanza al mare. L’influencer ha scelto l’Africa per riposarsi, ed è volata in Kenya, a Malindi, per godersi il sole equatoriale e delle acque cristalline.

Splendida, sorridente, ammiccante, l’ex ragazza di Chiesa si è mostrata sui social con uno bikini rosso davvero incendiario. Stavolta Benedetta ha voluto infatti sfoggiare il suo lato più sensuale, mostrando un fisico da invidia che ha scatenato l’entusiasmo dei fan e anche di qualche amica, come si può leggere tra i commenti: “Ah, però”.

Benedetta Quagli in bikini: che foto per l’ex fidanzata di Chiesa

Sono passate diverse settimane dalla rottura tra Benedetta e Federico, ma la meravigliosa influencer continua a essere pienamente inserita nel mondo Juventus. Non solo perché ancora seguita da milioni di tifosi bianconeri che si erano affezionati a lei, ai suoi cagnoloni e alla dolcezza, ma anche perché Benni continua a essere legata da una profonda amicizia con molte wag bianconere.

Con un fisico da modella, l’ex fidanzata di Chiesa ha mostrato tutta la sua bellezza, comprese delle forme incontenibili, grazie a un bikini moderno e davvero molto sensuale. Uno scatto che ha fatto impazzire tutti i suoi fan e i suoi follower, oltre che quelli del calciatore juventino.

Tra le prime a commentare il suo scatto è stata ad esempio lady Locatelli, rimasta senza parole, capace di articolare solo un “ah” che dice davvero tutto. Ma anche Alice Campello, fidanzata di Morata, e poi lady Kulusevksi e de Ligt hanno voluto farle i complimenti: “Che dea, sei bellissima“. Impossibile dargli torto, che si sia appassionati tifosi della Juventus o meno.