Alysha Behague è la moglie del bomber: i tifosi sperano che arrivi in Italia

Alysha Behague è una donna splendida per un attaccante molto richiesto: può arrivare in Italia già a gennaio, e i tifosi sognano.

Tempo di mercato e di sogni per i tifosi, incuriositi dalle trattative in corso per arricchire le rose della Serie A. Qualcosa si sta già muovendo, soprattutto tra le big, decise a mettere rapidamente a disposizione degli allenatori i nuovi rinforzi. Serve però tempo, soprattutto per i nomi più caldi e prestigiosi che potrebbero approdare in Serie A. C’è bisogno di trovare il giusto accordo, e di convincere anche le famiglie che spesso si spostano insieme ai calciatori.

Potrebbe accadere anche per la splendida Alysha Behague. È la moglie di un attaccante chiacchieratissimo in questa fase. Ha un fisico esplosivo, un viso affascinante e anche un’eleganza innata. Ha conquistato anni fa il bomber e lo ha seguito in tutte le sue esperienze, regalandogli anche la gioia di due splendidi figli. Potrebbe arrivare in Serie A con il suo compagno di vita, in queste ore attaccato al telefono per capire quali sono gli sviluppi di una trattativa in corso.

Alysha Behague, chi è l’inseparabile è bellissima moglie del bomber

Bella e accattivante lei. Implacabile lui. Alysha Behague è la moglie di Pierre Aubameyang. La coppia è inseparabile, e mostra spesso sui social l’unione di una famiglia bella e sempre pronta a festeggiare le reti del bomber. Va tutto a gonfie vele, da anni, ma nell’ultimo periodo per l’attaccante qualcosa è andato storto. La sua esperienza all’Arsenal potrebbe infatti essere terminata, e si rincorrono le voci su un sondaggio con la Juve.

Leggi anche: Laura Cremaschi, intimo rosso con Miss Claudia per Capodanno: FOTO da urlo

Con l’attaccante potrebbe arrivare quindi anche la splendida Alysha Behague. È nata nel 1986 in Francia, ha poi studiato in Senegal facendo ritorno in patria, dove ha conosciuto l’attaccante. I due si sono sposati ed hanno due figli, Curtis e Pierre Jr. Una coppia di successo quindi, per una Juve che ha bisogno di reti. I tifosi attendono, e accoglierebbero anche Alysha, sempre attenta a mostrare sui social gli aspetti più belli della sua famiglia e qualche scatto in cui svela il suo incredibile fascino.