Barcellona, arriva il bomber: è più forte di Messi

Il Barcellona infiamma il mercato di gennaio. Dopo l’acquisto di Ferran Torres, i blaugrana sono pronti a far partire l’assalto ad un bomber.

Il Barcellona è al lavoro per trovare nuovamente la via del successo, dopo un periodo alquanto negativo. L’eliminazione dalla Champions League, alla fase a gironi, e il settimo posto in campionato hanno indotto molti a parlare della fine di un ciclo. Il club, dunque, cercherà, attraverso il mercato di gennaio, di mettere a disposizione del mister Xavi una squadra competitiva in grado tornare ai vecchi livelli. Il primo nome in cima alla lista dei desideri è quello di Haaland, con il quale il Barcellona cercherà di sfruttare i buoni rapporti con l’agente Mino Raiola. L’ostacolo più grande resta il costo dell’operazione tanto che, i blaugrana, avrebbero già pronto un piano B qualora l’operazione non dovesse andare in porto.

Barcellona, l’alternativa di lusso

Dalla Spagna arrivano conferme di un interessamento del Barcellona per Vlahovic. L’attaccante viola, a 21 anni, vanta statistiche impressionanti paragonabili anche ad un alieno come Messi che, a quell’età, aveva già raggiunto quota 42 gol con il Barcellona. Con la Fiorentina, Vlahovic ha segnato 43 gol ed è diventato il miglior marcatore in un anno solare in serie A dal 1960, raggiungendo il record di Cristiano Ronaldo. Per questo i catalani osservano con attenzione il serbo della Fiorentina che fu vicino a vestire il blaugrana nel 2020, per prendere il posto di Suarez.

Il contratto del centravanti scadrà nel 2023 e, senza rinnovo, il club viola sarà costretto a cederlo o a gennaio o nel mercato estivo. La valutazione del giocatore orbita intorno ai 60-70 milioni di euro.

Uno sguardo alla serie A

Il Barcellona, nonostante l’interessamento per Vlahovic, monitora con attenzione anche un altro attaccante della nostra serie A. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Xavi avrebbe fatto il nome di Morata per rinforzare il reparto offensivo blaugrana. Il club catalano è pronto a mettere sul piatto Depay, ma l’offerta non sembra convincere in bianconeri.