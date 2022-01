Wanda Nara, China Suarez colpisce ancora: un altro calciatore sedotto

Sembra essere tornato l’amore tra Wanda Nara e Icardi mentre China Suarez colpisce il cuore di un altro calciatore argentino.

Pare essere giunta al termine l’infinita telenovela che vedeva coinvolto il triangolo amoroso tra Wanda Nara, Icardi e China Suarez. La coppia argentina, in compagnia della famiglia, ha trascorso le vacanze di Natale nella bellissima casa sul lago di Como. I due innamorati, come ampiamente dimostrato su Instagram, hanno ritrovato serenità e passione lasciandosi alle spalle uno dei periodi più critici della loro vita di coppia. Nonostante ciò, il nome di China Suarez, continua a circolare insistentemente. Ancora una volta, la modella sarebbe stata protagonista di un flirt amoroso con un altro giocatore argentino. Il calciatore è finito nella bufera e rischia di rovinare il suo matrimonio.

Wanda Nara, China Suarez e il nuovo giocatore coinvolto

De Paul, ex conoscenza del calcio italiano, rischia seriamente di rovinare per sempre il suo matrimonio. L’attuale giocatore dell’Atletico Madrid, infatti, non si fa più vedere da mesi in compagnia della moglie Camila Homs, al quale è legato da oltre 10 anni. La coppia ha due figli, Francesca e Bautista. Secondo alcune indiscrezioni, il centrocampista sarebbe stato coinvolto in un flirt con China Suarez. Il tutto alimentato da numerose foto e video hot, che hanno minato la stabilità del suo matrimonio.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI>>>Roma, che problema per Mourinho: con il centrocampista è rottura

L’ex giocatore dell’Udinese ha rilasciato, poi, un intervista dove smentiva tale coinvolgimento con la modella argentina e dichiarava: “Non l’ho mai incontrata nella mia vita, non so chi l’abbia detto. Non la conosco, non c’è nulla. Mi fa rabbia per Cami, ma non mi immischio. Spero che queste voci si plachino presto”.

AH, BUENO

Revelan la causa de la crisis de Rodrigo De Paul y su esposa: “Estaba en los chats de la China Suárez”https://t.co/Cdnbk9BXLH — Ciudad Magazine (@ciudad_magazine) December 28, 2021

Ritorno in Argentina

Per salvare la situazione De Paul è tornato in Argentina, trascorrendo il Natale con la moglie e i figli, al fine di recuperare la fiducia della compagna. Tramite un post, pubblicato su Instagram, il giocatore ha voluto sottolineare l’importanza della famiglia. La foto, che ritrae il centrocampista mano a mano con sua figlia, è seguita dalla descrizione “Così, per sempre”.