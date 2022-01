Cecilia Rodriguez, intimo nero per il nuovo anno: un corpo da favola

Dopo il veglione, Cecilia Rodriguez si è goduta il primo giorno del 2022 in totale relax: la foto sexy su Instagram ha conquistato i fan.

Vacanze di Natale infinite per Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen si sta godendo il meritato riposo dopo un anno intenso di lavoro in una splendida location sulle Alpi. Uno chalet di montagna tipico, di legno, caldo e accogliente, immerso nel bianco candido della neve, nel primo weekend del 2022 resa ancora più brillante da un sole cordiale.

Un panorama da sogno che diventa incantevole se si guarda alle sue foto, capaci di riscaldare anche l’animo gelido dell’inverno. La showgirl argentina, infatti, dopo aver passato uno splendido veglione di Capodanno in compagnia del suo amato Ignazio Moser e di alcuni familiari, ha scelto di prendersi un momento di puro relax nel primo giorno dell’anno, qualche ora da dedicare solo a se stessa.

Perché non c’è miglior inizio di un inizio fatto come si deve. Così, Cecilia ha pensato bene di vestirsi, o meglio svestirsi, per regalarsi la prima gioia del 2022: una bella sauna. E ha testimoniato questo suo momento privato con uno scatto su Instagram che ha fatto sobbalzare il web. Nella foto infatti la modella argentina lascia poco spazio all’immaginazione.

Cecilia Rodriguez in sauna: la foto scalda i social

Intimo nero, fisico perfetto e curve mozzafiato. Tutti gli ingredienti per una foto in grado di diventare virale sul web. Ancora una volta la più giovane delle Rodriguez ha fatto centro, prendendosi migliaia e migliaia di like e commenti entusiasti da parte dei fan. Se molti si sono limitati a farle gli auguri per un buon 2022, tanti altri le hanno regalato complimenti molto dolci: “Sei bellissima“, “Una dea“, “Non hai bisogno di copiare nessuno, tu sei tu“.

E proprio questo commento fa tornare alla mente uno dei primi scandali in cui incapparono Cechu e Belen qualche anno fa. Uno scandalo legato al mondo del calcio. Interiste nel dna, le due furono accusate proprio da una wag di un ex Inter di qualcosa di molto spiacevole.

No, nulla a che fare con tradimenti o intrighi a luci rosse. Le due furono però prese di mira dalla moglie dell’ex nerazzurro Jonathan Biabiany, che le accusò di aver copiato una sua linea di intimo. Una vicenda che poi si concluse con un po’ di rumore e un bel nulla di fatto, regalando a tutte le parti in causa un pizzico di pubblicità in più.