Chiara Nasti conquista Zaccagni: l’ultima foto è esplosiva

Zaccagni è costretto a fare i conti con l’isolamento a Dubai a causa del Covid: Chiara Nasti esplosiva accanto al calciatore.

Prima il flirt con Zaniolo, chiacchieratissimo. Poi le voci su un’amicizia particolare con Zaccagni. Chiara Nasti è fra le influencer e imprenditrici digitali più apprezzate e seguite in Italia, e dopo un periodo di silenzio sulle sue vicende sentimentali, ha pubblicato le foto insieme al calciatore della Lazio, ufficializzando di fatto la loro storia d’amore. I due hanno inondato le bacheche con gli scatti dei loro primi giorni insieme.

Fino alle immagini della vacanza a Dubai, che costringe però il calciatore a fare i conti con l’isolamento a causa del Covid. La notizia non ha però frenato la voglia di Chiara Nasti di svelare i lati più intimi del suo rapporto con centrocampista. Foto, messaggi, storie. Poi uno scatto preso d’assalto dai fan. Un volto bellissimo, lo sguardo che cattura, un bikini che mette in evidenza le splendide forme della modella e influencer.

Chiara Nasti, foto da urlo con Zaccagni: l’ultimo scatto manda in tilt i social

Gli occhi chiari, l’immagine del tramonto che rende il suo volto ancora più affascinante, un bikini che fa impazzire i followers. Chiara Nasti non nasconde nulla della sua incredibile bellezza. Nell’ultimo scatto si è mostrata in tutto il suo splendore, incassando le reazioni dei followers. Ha riscosso i complimenti e risposto proprio a tutti. Non è mancata inoltre la splendida dedica a Zaccagni, che arriva direttamente dalle stories.

I suoi circa 2 milioni di followers hanno infatti potuto apprezzare uno scatto in un momento di relax con l’ex Verona. I due sono sdraiati e si godono un rapporto che sembra andare avanti a gonfie vele. E mentre Zaccagni attende di tornare a disposizione di Sarri, i fan non vedono l’ora di vederla all’Olimpico, restando in attesa di un altro scatto da infarto come l’ultimo postato.