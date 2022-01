Diletta Leotta “notturna”: altro che calcio, la sua nuova passione

Diletta Leotta incantevole durante le sue vacanze di Natale: mostra la sua nuova passione ai followers.

Si è chiuso un 2021 da sogno per Diletta Leotta. Il volto si Dazn è senza alcun dubbio fra le donne più amate dagli appassionati di calcio e dagli italiani, che invadono la sua bacheca inondandola di commenti ad ogni post. Fisico pazzesco, volto che buca lo schermo e una serie di attività che la consentono di essere spesso sotto i riflettori, per la gioia di chi non si perde una sola avventura della splendida conduttrice televisiva e radiofonica.

Durante le vacanze ha trovato il tempo per dedicarsi allo sport, pubblicando una serie di immagini che mostrano la sua nuova passione. E anche in “notturna”, e molto coperta, i fan sono letteralmente impazziti.

Diletta Leotta “bella di notte”: che scatti durante le vacanze

“Il mio inizio di 2022”. Scrive questa frase Diletta Leotta svelando le foto del suo Capodanno e delle vacanze. Si è dedicata alle escursioni in bici di notte, e nonostante la tuta e i tanti vestiti per coprirsi dal freddo, le sue splendide forme e il viso magnetico hanno strappato consensi dai fans. Poi le immagini della montagna e infine uno scatto in compagnia con un sorriso radioso, che manda in archivio un anno di successi e ne apre un altro fra gli auguri dei fan.

Leggi anche: Cecilia Rodriguez, intimo nero per il nuovo anno: un corpo da favola

Non solo bici però. Anche pattinaggio sul ghiaccio in tuta rosa e in compagnia di un maestro speciale. Giorgio Rocca, ex sciatore alpino italiano specialista dello slalom speciale, vincitore di una Coppa del Mondo e di tre medaglie iridate. Il resto lo fanno i sorrisi e un dettaglio non da poco. Anche sul ghiaccio e senza trucco, Diletta Leotta è affascinante e fa esplodere i social, che non perdono occasione per testimoniarle il grande affetto e chiedono già un nuovo scatto.