Nina Senicar in bikini tra le palme: il fisico è super per l’ex di Borriello

La splendida modella Nina Senicar ha mostrato ai suoi follower il fisico super: curve in vista durante le sue vacanze alle isole Turks.

Noci di cocco, palme, sole e fisico da urlo. Nina Senicar continua a essere una delle donne più affascinanti e seguite del web. La splendida modella, attrice e showgirl serba, conosciuta in Italia per aver fatto la velina a Striscia e per aver partecipato a trasmissioni come L’Isola dei famosi, è tornata a mostrare tutta la sua avvenenza attraverso i suoi account social.

Il classico curriculum di una qualunque showgirl in Italia? Non proprio. Perché come Nina ce ne sono davvero poche. Laureata alla Bocconi di Milano in Management e Cultura, Arte e Spettacolo, ha vissuto in Serbia con i genitori prima di trasferirsi definitivamente in Italia per inseguire il sogno di diventare una modella professionista e dedicarsi più approfinditamente alla sua carriera.

Dopo aver fatto da testimonial per brand importanti, è stata protagonista di un calendario nel 2007 e dallo stesso anno ha iniziato a prendere posto in alcuni programmi televisivi italiani, imponendosi all’attenzione del pubblico non solo per la sua bellezza. La splendida modella classe 1985 però da qualche tempo è uscita fuori dai radar? Che fine ha fatto? In questo momento si sta godendo il sole di splendide isole dei Caraibi.

Nina Senicar: la foto in bikini fa impazzire i fan

Trasferitasi a Los Angeles nel 2012, Nina negli ultimi anni è diventata un’attrice di discreto livello, e ha lavorato anche in film importanti, al fianco di attori come Rami Malek. Negli ultimi anni ha scelto per di godersi maggiormente la famiglia e la vita privata. Anche in questo contesto s’inseriscono le sue vacanze natalizie in un luogo non proprio celebre tra i vip di tutto il mondo.

Mentre le celebrità si dividono tra Ibiza, le Maldive, Dubai e altre località molto glamour, la splendida Nina ha scelto di godersi il sole e la tranquillità delle Isole Turks e Caicos, piccolo arcipelago dei Caraibi, al largo di Cuba, di poco sopra Haiti e la Repubblica Dominicana. Un luogo da favola in cui è possibile ancora godere della natura e della serenità spesso rovinate dalla mondanità.

Insomma, l’ex lady Borriello, per circa un anno compagna innamoratissima dell’ex calciatore di Roma e Genoa, ha scelto una vita differente, lontana magari dai fasti di un tempo, ma forse, e indubitabilmente, più felice.