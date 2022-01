Rugani attende il Napoli: la Persico posta un ricordo e fa impazzire i fan

Rugani potrebbe iniziare il nuovo anno con una maglia da titolare col Napoli: Michela Persico intanto posta una foto che manda in tilt i social.

Arriva l’occasione giusta per Daniele Rugani. I problemi di Bonucci, e l’isolamento di Chiellini dovuto al Covid, spingono Allegri a valutare il suo impiego al fianco di De Ligt nel match con il Napoli. Il difensore si prepara, consapevole di aver la chiave per cambiare il suo status alla Juventus. Vacanze finite e relax con la splendida Michela Persico. La coppia post alcuni simpaticvi video dei momenti vissuti in casa in attesa del match.

E intanto la conduttrice e giornalista televisiva posta un foto ricordo che in sole due ore incassa una valanga di reazioni e di commenti positivi. Uno scatto al mare, che testimonia nuovamente la bellezza della Persico.

Rugani Persico, una coppia amatissima: l’ultimo scatto è sensazionale

Consigli ai fan, momenti felici in casa, l’attesa per la ripresa del campionato. Rugani prepara con la truppa di Allegri il match con il Napoli e condivide l’attesa con la splendida Michela Persico. La conduttrice e giornalista, che a breve festeggerà il traguardo del milione di followers su Instagram, ha intanto postato una foto in ricordo di una splendida vacanza.

I fan si sono scatenati nei commenti dopo aver visto lo scatto. La posa, davanti al mare, ritrae la Persico con un bikini minimal. Sorriso strepitoso, forma fisica perfetta, linee da modella. Più di 120 commenti in sole due ore, fra chi ammira la bellezza della giornalista e chi afferma di attendere da tempo e con ansia un’altra foto e spetta già la prossima.