Ines Trocchia, giacca aperta e niente intimo: la tifosa dell’Inter infiamma

La super tifosa dell’Inter Ines Trocchia lascia i fan senza fiato con uno scatto da urlo: la giacca aperta e sotto si vede tutto.

“Amala, pazza Ines amala“. Così i tifosi dell’Inter potrebbero parafrasare il loro inno per dedicarlo a una delle fan nerazzurre più sensuali e apprezzate sui social: Ines Trocchia. Modella campana diventata famosa come influencer sui social per i suoi scatti osé e il suo fisico mozzafiato, ancora una volta Ines ha voluto mandare in tilt il mondo del web con una foto che non passa certo inosservata.

Uno scatto super sensuale per la modella nativa di Nola, classe 1994. Uno dei volti più riconoscibili nel mondo della moda italiana degli ultimi anni. Fin da ragazza si è infatti fatta notare come volto di brand molto famosi ccome Zuiki e Alcott, prima di trasferirsi a Milano per inseguire il sogno di diventare una donna di spettacolo professionista (oltre che per seguire da vicino la sua squadra del cuore, l’Inter).

Diventata famosa in tutta l’Italia e tra gli amanti del calcio per aver preso parte dal 2017 al programma Calciomercato su Sportitalia, Ines è diventata presto uno dei volti più amati su Instagram, tanto da venire addirittura chiamata come ospite in più occasioni dalla compaesana Barbara D’Urso, la conduttrice più amata di Canale 5. Al di là delle apparizioni televisive, i tifosi hanno però continuata a seguirla soprattutto sui social, dove continua a regalare perle di sensualità una dopo l’altra. Come l’ultima foto, che accende le fantasie di tutti.

Ines Trocchia, foto da urlo: tifosi in fesgta

“I wanna… I got it!“, scrive Ines nella caption che accompagna la sua sexy foto su Instagram. Un messaggio motivazionale che rende ancora più entusiasmante lo scatto, che vede la modella esibire uno sguardo di ghiaccio, con una giacca aperta e liscia, color bordeaux, e il seno in bella vista, senza intimo a sostenerlo.

Una foto che ha fatto impazzire i social e tutti i suoi tifosi, con molti che si sono candidati per diventare uomo della sua vita. Al momento sembra infatti che sia single. Ma chi può essere il suo uomo ideale? Lo ha raccontato la stessa Trocchia in un’intervista di qualche tempo fa: “Trasmettermi sicurezza, senza essere troppo accondiscendente. Voglio che mi tratti bene e che mi faccia sentire importante, ma senza fare troppo il sottomesso“.