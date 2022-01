Dayane Mello fa impazzire i fans: i tifosi l’hanno conosciuta per le frequentazioni nel mondo del calcio, i telespettatori per la presenza in tv. L’ultima foto è strepitosa.

Quasi un milione e mezzo di fans, pagine dedicate dai follower, una crescita esponenziale nella popolarità grazie alla passata edizione del Grande Fratello Vip. Gli italiani hanno iniziato a seguire Dayane Mello fin dalle prime apparizioni in tv. Poi i flirt legati al calcio, l’esplosione grazie a Pechino Express, Grande Fratello e altre produzioni che hanno scelto di puntare su una donna dal carattere forte e dalla bellezza unica.

La splendida e accattivante brasiliana ha mantenuto le promessa. Aveva tutto per far breccia nel cuore degli italiani. Fascino, lineamenti decisamente particolari, un fisico statuario e la capacità di far discutere grazie alla sua intelligenza. Il legame con il nostro paese è testimoniato dai commenti sulla sua pagina Instagram. L’ultima galleria ha infatti scatenato la fantasia del popolo social, che ha inondato la bacheca della modella con commenti e apprezzamenti di ogni genere.

Dayane Mello, la foto è pazzesca: che scatti per la modella

Una valanga di commenti. Istantanea. Dayane Mello con quattro foto ha fatto nuovamente battere il cuore dei suoi follower. Una galleria di scatti in piscina, che inizia con una splendida posa in costume e occhiali da sole. Nelle due istantanee successive Dayane Mello appare con un costume bianco trasparente.

Poi l’ultimo scatto, che ha mandato in tilt la sua pagina social. Più di 1000 commenti in meno di un’ora, ma il motivo è chiaro. La modella brasiliana compare senza veli a bordo vasca, mostrando di essere incantevole, allenatissima, incredibilmente affascinante. La sua galleria infatti testimonia una foto esagerata per una bellezza unica.