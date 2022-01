La bella Melanie Kamayou è pronta per la Serie A: arriva con il calciatore

Melanie Kamayou è la splendida compagna del calciatore che arriverà presto in Italia: è famosa quanto il marito.

Tempo di mercato, di nuovi arrivi e scoperte. Di trattative imbastite ormai da mesi e messe nero su bianco. Per gennaio o in ottica futura. L’Inter si è mossa per garantirsi un portiere in vista della prossima stagione, e in tal senso ha prelevato a zero un rinforzo di indubbio valore. Si tratta dell’estremo difensore Onana, che lascia l’Ajax con il cerino in mano ed ha già effettuato le visite mediche con i nerazzurri. Vestirà la casacca dell’Inter dalla prossima stagione, ma intanto ha già conosciuto la città e i compagni.

Con lui arriverà la splendida compagna, che lo segue e posta spesso immagini insieme al famoso marito. Sbarcherà a Milano con la famiglia e di sicuro, visto il fascino e lo sguardo accattivante, impiegherà poco a strappare consensi da parte dei tifosi.

Melanie Kamayou e Onana arrivano all’Inter: che fascino per la compagna del portiere

Lui portiere pronto ad approdare in Serie A, lei valida e vincente professionista. Melanie Kamayou arriverà in Italia, e intanto i fan già spulciano le foto e le curiosità della splendida compagna dell’ormai ex Ajax. Studia farmacia, è una business woman, ed è ideatrice della fondazione che porta il nome del compagno e si occupa del futuro dei bambini in Africa e in Camerun.

Leggi anche: Un ex nel calcio e uno al GfVip: Erjona Sulejmani manda in tilt i social

Nel tempo libero si occupa della splendida famiglia, dei bimbi, e non perde occasione per mostrare sempre in maniera elegante le sue splendide forme su Instagram. Fascino, attenzione per gli abiti che indossa, uno sguardo che colpisce. Melanie Kamayou è pronta a far breccia nel cuore dei tifosi dell’Inter, che attendono lei ed Onana già nella prossima stagione.