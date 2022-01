Laura Cremaschi, il mini vestito è da urlo: l’occhio cade nella scollatura

Laura Cremaschi continua le sue vacanze natalizie e regala ai fan un nuovo scatto da urlo: il vestitino è corto e mostra tutto.

Passano i giorni ma non sfiorisce la bellezza di Laura Cremaschi. Anzi, in queste vacanze di Natale la splendida showgirl bionda si sta superando, con una generosità fuori dal comune. Durante il suo soggiorno a Dubai, infatti, non solo ha mantenuto il rapporto costante con i fan, grazie a tantissimi post e foto piccanti, ma è anche riuscita a far girare la testa a chi ha potuto ammirarla dal vivo.

Lo ha ammesso la stessa ex Bonas di Avanti un altro, che non nasconde certo il suo potere e il fascino con cui riesce a conquistare praticamente tutti. Il suo ultimo post non lascia spazio a dubbi, con una caption tra il serio e il faceto che ha fatto scatenare i fan nei commenti. E le ha regalato anche un numero considerevole di like.

Avvolta da un vestitino molto molto ‘ino’, capace di non nascondere poi molto e anzi di impreziosire le sue splendide gambe con un vedo-non vedo molto accattivante, la modella ha scherzato con i fan. E l’occhio è caduto inevitabilmente lì.

Laura Cremaschi: la foto fa girare la testa ai fan

Più bella che mai, e per nulla volgare, Laura ha scherzato con i propri innamoratissimi follower, scrivendo nella caption: “Quando mi sono alzata da tavola, hanno applaudito anche dal presepe“. Una battuta a tema natalizio che fa ben comprendere quanto anche a Dubai gli uomini non abbiano potuto fare a meno che rimanere incantati davanti a uno splendore così, decisamente esotico per certe latitudini.

E la reazione dei fan è stata quella che ci si sarebbe potuti attendere: una pioggia di like in pochissime ore e tanti commenti entusiasti. Per qualcuno Laura è “la perfezione“, qualcun altro le ha invece fatto la più classica delle domande retoriche: “Avevi dubbi?“.

Altri ancora sono invece rimasti sulla sua stessa linea, aggiungendo: “Hai capito San Giuseppe che applaude“. Insomma, Laura ha fatto centro, ed è stata anche fortunata. A qualche giorno dalla cena nello stesso ristorante sfarzoso in cui ha mangiato Courtois (poi risultato positivo al Covid) a quanto pare sarebbe ancora negativa. E le auguriamo sempre così: sana e irresistibile!