Ainett Stephens è amatissima in Italia: ha brillato al Grande Fratello Vip e non perde occasione per ribadire la sua fede calcistica. Intanto la modella e showgirl manda in delirio il web.

Fin dal suo esordio in tv gli italiani si innamorarono di Ainett Stephens. Fu la “gatta nera”, che spalleggiava in tv Pino Insegno, e in pochi giorni la modella venezuelana divenne famosissima. Un fisico statuario, grazie all’altezza di un metro e 82 e uno sguardo attraente, furono il mix perfetto per far innamorare gli italiani, rapiti anche dalla simpatia di una showgirl esplosiva.

L’abbiamo rivista di recente al Grande Fratello vip, e nella casa più spiata d’Italia ha tirato fuori gli artigli, raccontando anche l’affetto ricevuto al suo arrivo in Italia e l’amore per un paese che le ha dato la notorietà. I riflettori però la splendida Ainett se li è presi da sola grazia ad una bellezza unica, che esplode ad ogni scatto postato sui social. Insomma, il legame fra la “gatta nera” e la nazione che la ha accolta è totale. Così tanto da spingerla anche a fare il tifo per un famoso club.

Ainett Stephens è una super tifosa: intanto in vacanza fa impazzire i follower

Copertine, inviti in tv, interviste. Ainett Stephens in Italia ha brillato immediatamente. Impossibile per lei passare inosservata. La modella venezuelana è stata per molti anni il sogno degli italiani, ed oltre al fisico ha messo in mostra intelligenza, simpatia, l’esperienza di chi dalla vita non ha avuto solo regali, ma anche storie tristi e difficoltà che l’hanno resa una donna forte e molto apprezzata. Non solo tv però. La splendida Ainett è anche tifosa, e non ha mai nascosto la fede per la Juventus.

Intanto dopo il recente lavoro nel reality show, la “gatta nera” si gode le sue vacanze, e posta una serie di scatti da urlo. Un sexy bikini rosso, un costume azzurro, un vestito da sirena bianco. Ainett mostra un impeccabile stato di forma e mette in evidenza le splendide linee che l’hanno resa una donna amatissima in Italia. Il resto lo fanno gli scatti, presi d’assalto dai follower che attendono ancora immagini direttamente dalle Maldive.