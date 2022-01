Wanda Nara in bikini incanta: che décolleté per lady Icardi

Wanda Nara sempre più sexy e provocante su Instagram: la moglie di Icardi in costume lascia i fan a bocca aperta e mostra tutto.

Passa il tempo, ma Wanda Nara non passa mai di moda. Tra le donne del calcio resta non solo una delle più potenti, ma anche una delle più affascinanti e apprezzate dai tifosi. Simpatica, spigliata, smaliziata, provocante: lady Icardi riesce sempre a colpire nel segno. Anche dopo le ultime turbolenze che l’hanno riguardata, è infatti riuscita a far dimenticare tutto ai propri fan, inebriandoli con scatti da infarto.

Sempre al centro delle attenzioni dei media, specialmente di quelli argentini, ha fatto parlare di sé negli ultimi giorni per una vicenda di gelosia molto curiosa. A quanto pare, infatti, Maurito Icardi, il suo amato maritino, avrebbe fatto allontanare una sua guardia del corpo per motivi poco chiari. Ma sembra proprio che l’attaccante argentino fosse accecato dalla gelosia.

Leggi anche -> Wanda Nara: la piscina, gli scatti da urlo e la nuova “Lamborghini”

Una vicenda con diversi risvolti e testimonianze incrociate, ma che ha fatto parecchi rumore in Argentina. Specialmente perché arrivata al termine di mesi di grande caos a causa della ormai celeberrima China Suarez e del suo presunto flirt con Icardi, che avrebbe potuto portare al divorzio dell’anno. Passata la burrasca, e senza più un caro body guard, Wanda ha ripreso la sua vita, e ha regalato ai fan, in questo inizio 2022, uno scatto bollente capace di far impazzire anche una famosa cantante italiana.

Wanda Nara, foto da urlo: fan euforici

“Ogni estate ha una storia“, scrive Wanda, già proiettata verso i mesi più caldi dell’anno per promuovere la sua nuova linea di costumi. Una linea davvero sensuale, che addosso a lei non fa altro che impreziosire le sue curve pericolose, apprezzatissime dai suoi fan, anche da quelli insospettabili.

Potrebbe interessarti -> La rivelazione di Wanda accende la fantasia: “Sì, ho dato consigli alla moglie di…

Tra i tantissimi commenti che si leggono sotto il suo sexy scatto, infatti, ne è arrivato un molto curioso, da parte di una donna che di décolléte e di foto da urlo se ne intende: Elettra Lamborghini. L’ereditiera più amata dagli italiani ha infatti apprezzato l’avvenenza di Wanda e probabilmente anche il suo nuovo costume, e ha commentato con un emblematico: “Ullallaaaaa“. Impossibile darle torto, che si ami o meno la procuratrice più sensuale del mondo del calcio.