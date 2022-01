Paola Iezzi da urlo, fan impazziti: sai per quale squadra fa il tifo?

Paola Iezzi posta sui social alcuni scatti che mandano in tilt i follower: sai per quale squadra tifa la cantante e dj?

Paola Iezzi è una icona sexy, e nel giorno dell’Epifania ha mandato in tilt i suoi followers su Instagram. In tanti la seguono dopo il suo clamoroso esordio nel duo Paola e Chiara, che per anni ha dominato la scena musicale grazie ad una serie di successi e di hit che hanno scalato le classifiche. Paola è un’artista vera. Dj, cantautrice, produttrice discografica. I fan però apprezzano la sua bellezza e un fisico mozzafiato.

Le sue ultime foto hanno fatto ammattire i follower. Una serie di scatti supersexy, con un body trasparente che lascia intravedere le splendide forme di una donna bellissima con uno sguardo accattivante e un fisico in perfetta forma.

Paola Iezzi è una bomba sexy

Paola Iezzi non si fa mancare nulla. Molto nota come cantante, apprezzata come artista e spesso anche in tv. La cantautrice è appassionata anche di calcio, e tifa per l’Inter, che è la squadra della sua città. In più occasioni ha postato foto delle partite viste con gli amici di fede nerazzurra, ma è l’ultimo scatto che ha rubato l’attenzione dei fans. Body trasparente, sguardo accattivante, forme in bella mostra.

Foto a dir poco provocanti in camera da letto con un body a rete che lascia poco spazio alla fantasia. Nei commenti c’è tutto l’affetto per la cantante ma anche lo stupore per le istantanee che regalano momenti di gioia a chi la segue da anni. Basta scorrere le immagini per capire quanto siano state calde le sue vacanze a Stoccolma. Alcuni giorni fa aveva postato uno scatto molto provocante, e oggi il suo saluto alle feste, che i fan vorrebbero non finissero mai.