Madalina Ghenea conquista il San Carlo: tutto fuori per l’ex di Zaniolo

La splendida Madalina Ghenea, ex di Zaniolo e modella di fama internazionale, è stata protagonista al Teatro San Carlo: la foto manda in tilt il web.

Che numeri per Madalina Ghenea! La splendida modella e attrice rumena, da anni ormai in pianta stabile in Italia, cresciuta in particolare a Milano, sta stupendo tutti con un talento fuori dal comune. Già apprezzata in Italia su palcoscenici come quello del Teatro Ariston, come co-condutrice di Sanremo 2016, l’affascinante Madalina ha fatto sua anche Hollywood, grazie alla sua performance in House of Gucci, pellicola in cui ha interpretato addirittura Sophia Loren.

Bella, ammaliante, provocante, la modella è stata proprio per questo motivo premiata negli ultimi giorni in una delle location più importanti al mondo: il Teatro San Carlo di Napoli. L’attrice rumena ha infatto ritirato un premio molto prestigioso proprio per il suo ruolo nella pellicola di Ridley Scott con protagonista Lady Gaga.

“Trovarmi al Teatro San Carlo di Napoli con mostri sacri del teatro e della regia è un onore“, ha scritto Madalina, in un post pubblicato sul suo account Instagram. Più che le sue parole, ad attirare lo sguardo dei suoi fan sono state però le sue curve. Come sempre, pericolose e irresistibili.

Madalina Ghenea: l’ex lady Zaniolo da standing ovation

Lungo abito nero (e bianco, accostamento piuttosto azzardato a Napoli), Madalina è salita sul palco con un’eleganza fuori dal comune e con una bellezza abbagliante. La scollatura infatti non ha nascosto le sue generose curve, che le hanno permesso, unite al suo talento, di ottenere applausi scroscianti dal San Carlo e una pioggia di like sui social.

Insomma, ancora da standing ovation l’ex fiamma di Zaniolo, protagonista del gossip negli scorsi mesi. La splendida modella è stata per un periodo accostata proprio al calciatore della Roma, e non aveva fatto nulla per mettere a tacere le voci.

In quei giorni caldissimi, infatti, sul suo account Instagram era stata pubblicata una storia che non lasciava spazio a dubbi. La modella aveva infatti tirato in ballo in una vicenda di baci appassionati proprio Zaniolo. Successivamente aveva spiegato però che si trattava di un gioco pubblicato dal suo manager, che si occupa dei suoi social, provando a spegnere il gossip. Ma non tutti le hanno creduto, e ancora oggi c’è chi si chiede se tra i due ci sia stato o meno qualcosa.